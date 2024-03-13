Политолог согласился с прогнозом Путина о вводе войск Польши на Украину Эксперт Савин уверен, что Польша займёт часть Украины под видом "военной помощи" 13 марта, 14:24 Польские военные. Обложка © ТАСС / EPA

Польша может вынашивать планы по возвращению земель, которые сегодня входят в состав Украины, для этого Варшава постоянно намекает на необходимость ввода войск на украинскую территорию. Своим мнением с Life.ru поделился политолог Леонид Савин, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о планах польских властей.

Да, у Польши есть идея — это возвращение Восточных кресов, как они называют, в которые входит ещё и часть Республики Беларусь, не только Западная Украина. Чтобы под шумок, пользуясь ситуацией конфликта, там укрепиться, сначала через как бы оказание военной помощи. Леонид Савин Политолог

После того как в присутствии польских солдат отпадёт необходимость, Варшава может отыскать новый повод для продолжения миссии, продолжил эксперт. По его словам, обязательно найдутся механизмы для того, чтобы там остаться навсегда. И когда Украина уже прекратит своё существование, то Польша громко заявит, что якобы "спасает остатки украинской государственности, но уже в составе Польской Республики".

"Наверное, тут есть предварительные договорённости с американским истеблишментом, не уверен насчёт брюссельской бюрократии, но, скорее всего, с американцами точно есть. Потому что последние годы Польша выступает именно как рычаг американского влияния в Восточной Европе", — добавил Савин.

Он уверен, что Россия вряд ли будет вести переговоры с польской стороной об их территориальных претензиях. Поэтому, как полагает политолог, руководству Польши придётся хорошо подумать, прежде чем идти на такие авантюры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, что если Варшава решит отправить на Украину своих солдат для оказания военной помощи, то они оттуда уже не уйдут. По словам главы государства, Польша давно хочет вернуть себе земли, которые исторически считает своими.