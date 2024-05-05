"Бессмертный полк" прошагал по Анкаре В Анкаре сотни человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" 5 мая, 13:04 "Бессмертный полк" в Турции. Обложка © Х / Yeni Journal

На территории Посольства России в Анкаре состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка" в память о ветеранах Великой Отечественной войны. К акции присоединились сотни человек, которые прошли колонной с фотографиями своих дедов и прадедов.

"Бессмертный полк" в Турции. Видео © Telegram / Swiss Vatnik

Посольство усилило меры безопасности из-за огромного числа участников мероприятия в этом году. Под музыку песни "Священная война" участники сделали круг почёта. Возглавил колонну военнослужащий с Красным Знаменем Победы. Посол России в Турции Алексей Ерхов поблагодарил собравшихся и подчеркнул, что важно сохранять память о героическом прошлом страны.

"Очень хорошо, что мы сегодня соблюли традицию. Очень хорошо, что здесь наши дети, которые должны и будут помнить наши подвиги. Это важно ещё и практически. Сейчас, как и 80 лет назад, неспокойно, победа куётся. Мы на переднем крае борьбы, которая ведётся с большим упорством", — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке враждебно настроенные по отношению к России граждане предприняли несколько безуспешных попыток сорвать акцию "Бессмертный полк". Сначала участников попытались заблокировать на Бруклинском мосту, затем им преградили проход к мемориалу воинов. Однако затея не удалась: шествие сопровождала полиция, которая не допустила нарушения общественного порядка. Участники акции на провокацию не поддавались и в перепалку не вступали.

Авторы Татьяна Миссуми