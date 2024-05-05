В Нью-Йорке пытались сорвать шествие в память о ветеранах Второй мировой войны

В Нью-Йорке враждебно настроенные по отношению к России граждане предприняли несколько безуспешных попыток сорвать акцию памяти, посвящённую ветеранам Великой Отечественной и Второй мировой. Об этом информировал ТАСС.

Колонну "Бессмертного полка" сначала попытались заблокировать на Бруклинском мосту, затем ей преградили проход к мемориалу воинов, погибших во Второй мировой войне. Однако затея не удалась: шествие сопровождала полиция, которая не допустила нарушения общественного порядка. Участники акции на провокации не поддавались и в перепалки не вступали.

Президент общества "Русская молодёжь Америки" сообщил агентству, что неизвестные активисты обращались к местным властям с просьбой запретить акцию, однако желающим почтить память ветеранов пошли навстречу.