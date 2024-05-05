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5 мая, 03:48

В Нью-Йорке пытались сорвать шествие в память о ветеранах Второй мировой войны

В Нью-Йорке враждебно настроенные по отношению к России граждане предприняли несколько безуспешных попыток сорвать акцию памяти, посвящённую ветеранам Великой Отечественной и Второй мировой. Об этом информировал ТАСС.

Колонну "Бессмертного полка" сначала попытались заблокировать на Бруклинском мосту, затем ей преградили проход к мемориалу воинов, погибших во Второй мировой войне. Однако затея не удалась: шествие сопровождала полиция, которая не допустила нарушения общественного порядка. Участники акции на провокации не поддавались и в перепалки не вступали.

Президент общества "Русская молодёжь Америки" сообщил агентству, что неизвестные активисты обращались к местным властям с просьбой запретить акцию, однако желающим почтить память ветеранов пошли навстречу.

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Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили мемориал "Погибшим бойцам" на братской могиле в лесу под Кировском в Ленобласти. Вандалы один вазон для цветов украли, второй — разбили, а также повредили основание памятника. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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