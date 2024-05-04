Братскую могилу времён ВОВ осквернили под Петербургом в преддверии 9 Мая

Неизвестные осквернили мемориал "Погибшим бойцам", который стоит на братской могиле в лесу под Кировском в Ленобласти. Вандалы украли один вазон для цветов, второй — разбили, а также повредили основание памятника. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Кировску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества)", — говорится в сообщении ведомства.

Мемориал находится недалеко от диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" и расположен на братской могиле, в которой погребено более 520 солдат Красной армии. Все они погибли в 1943 году при освобождении Ленинградской области.