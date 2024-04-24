Геймеры из клуба в Петербурге по ночам громят могилу солиста КиШа В Петербурге вандалы осквернили могилу солиста "Короля и шута" Михаила Горшенёва 24 апреля, 14:20 Вандалы разгромили могилу лидера "Короля и шута". Видео © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили могилу солиста группы "Король и шут" Михаила Горшенёва, на его портретах нарисовали свастику, а лампадки и цветы разбросали. Поклонники в беседе с "Mash на Мойке" обвинили в набеге геймеров из местного компьютерного клуба.

Вандалы разгромили могилу лидера "Короля и шута". Видео © Telegram / Mash на Мойке

Первый случай хулиганства произошёл в ночь на 19 апреля, после чего набеги повторились. По мнению фанатов, агрессивная молодёжь из компьютерного клуба устраивает подобные вылазки. Сейчас любители творчества группы дежурят по очереди у могилы Горшенёва, прибираются на территории возле неё, а также на ночь уносят по домам портреты музыканта.

Кроме того, поклонники попросили администрацию кладбища установить камеры и организовать патруль, чтобы вычислить преступников. В Сети уже появилась петиция, обращённая к городским властям с просьбой защитить могилу певца.

Ранее актриса Зоидова, сыгравшая первую жену Горшка, сравнила группу "Король и Шут" с The Beatles. Молодая артистка призналась, что КиШ она хорошо знала ещё с детства, так как родители включали песни группы, когда семья путешествовала на машине, а своей любимой песней она назвала "Разбежавшись, прыгну со скалы".

Авторы Татьяна Миссуми