Спаливший стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе" неадекват объяснился, но стало только хуже

В Москве задержали мужчину, спалившего стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе" в поселении Десёновское. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице, им оказался 49-летний Валерий Д. По словам злоумышленника, он хотел превратить объект в "Вечный огонь".

В Москве задержали мужчину, спалившего стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Новомосковский ТИНАО / 77.мвд.рф

Утром 5 апреля мужчина подошёл к мемориалу "Закладной камень памятника воинам — участникам локальных конфликтов", к которому местные жители несли записки, цветы, игрушки в память о погибших в теракте в "Крокусе". Он поджёг вещи и сбежал с места преступления. Позже злоумышленника задержали.

"Там только мягкие игрушки были... Просто мне показалось, что это лишнее вообще, что люди навалили кучу игрушек. Мне показалось, что красиво, что это всё горит, как Вечный огонь", — объяснился вандал.