Спаливший стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе" неадекват объяснился, но стало только хуже
Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве избрали меру пресечения
Сожжённый мемориал жертвам "Крокуса" в Москве и мужчина, который сделал это. Обложка © Telegram / Новомосковский ТИНАО / 77.мвд.рф
В Москве задержали мужчину, спалившего стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе" в поселении Десёновское. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице, им оказался 49-летний Валерий Д. По словам злоумышленника, он хотел превратить объект в "Вечный огонь".
В Москве задержали мужчину, спалившего стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Новомосковский ТИНАО / 77.мвд.рф
Утром 5 апреля мужчина подошёл к мемориалу "Закладной камень памятника воинам — участникам локальных конфликтов", к которому местные жители несли записки, цветы, игрушки в память о погибших в теракте в "Крокусе". Он поджёг вещи и сбежал с места преступления. Позже злоумышленника задержали.
"Там только мягкие игрушки были... Просто мне показалось, что это лишнее вообще, что люди навалили кучу игрушек. Мне показалось, что красиво, что это всё горит, как Вечный огонь", — объяснился вандал.
Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений", Валерию грозит до трёх лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. На видео — то, что осталось от мемориала, а также сам поджог и общение задержанного с правоохранителями. Отметим, что стихийный мемориал привели в порядок после поджога.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на "Крокус сити холл" в Красногорске: они ворвались в концертный зал, где вот-вот должно было начаться выступление рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Позднее боевиков задержали в Брянской области, они пытались перейти границу с Украиной. Трагедия унесла минимум 144 жизни, ещё более 550 человек пострадали. По делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо напавших.