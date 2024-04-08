"Остановись!": Родители отреклись от лжекинолога из "Крокуса" и призвали вернуть деньги

Родители лжекинолога Олеси П. из Новосибирска, которую уличили в обмане на сборе средств после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", отреклись от своей дочери. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на её мать Наталью.

Женщина рассказала журналистам, что ещё в тот злополучный вечер к ней подошла внучка и сообщила, что её мать якобы разыскивает людей в "Крокусе". Уже тогда, по словам Натальи, они поняли, что это был "пиар на крови". Она также подчеркнула, что они и не знают теперь, как смотреть в глаза людям.

Собеседница издания сообщила, что после серии нескольких афер Олеся со вторым супругом уехала в Москву, а она со своим мужем и старшим из троих детей своей дочери осталась в Новосибирске. Наталья подчеркнула, что за последние 10 лет к ним часто наведывались приставы и коллекторы, а квитанции об оплате кредитов нерадивой дочери до сих пор приходят, отчего они устали.