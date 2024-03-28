МЧС выявило мошенницу, под видом кинолога работавшую после теракта в "Крокусе"
Сотрудники МЧС России выявили группу мошенников, которые под видом кинологов проникли в закрытую зону аварийно-спасательных работ на месте ЧП в "Крокус сити холле". Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в Сети распространилось сообщение об участии волонтёров-кинологов "Мохнатые ангелы" в поисковой операции в "Крокусе".
"На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано — при работе в зоне особого риска требуется подтверждённые статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки", — говорится в телеграм-канале министерства.
Однако женщина обманом проникла на место проведения спасательных работ и сделала несколько фотографий. В МЧС добавили, что мошенница выдавала себя за вожатого служебных собак группы минно-разыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска "Лидер". Спасатели и кинологи осудили её за желание нажиться на чужом горе, уточнили в МЧС.
Напомним, 22 марта, группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта по делу о теракте был задержан ещё один подозреваемый — он финансировал боевиков.
ТАСС / Михаил Терещенко