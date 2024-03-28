МЧС выявило мошенницу, под видом кинолога работавшую после теракта в "Крокусе"

Сотрудники МЧС России выявили группу мошенников, которые под видом кинологов проникли в закрытую зону аварийно-спасательных работ на месте ЧП в "Крокус сити холле". Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в Сети распространилось сообщение об участии волонтёров-кинологов "Мохнатые ангелы" в поисковой операции в "Крокусе".

"На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано — при работе в зоне особого риска требуется подтверждённые статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки", — говорится в телеграм-канале министерства.