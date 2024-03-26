Регион

Уведомления отключены

26 марта, 03:13

Мошенники прикинулись жертвами после теракта в "Крокусе"

"Крокус" предупредил россиян о рассылках фишинговых писем после теракта

Злоумышленники нашли способ обогатиться на теракте в "Крокус сити холле", активизировав фишинговые рассылки, предупредила россиян администрация концертного зала. Мошенники выдают себя за персонал комплекса и просят заполнить документы или перевести деньги на помощь пострадавшим.

"Сотрудники "Крокус сити холла" не связываются с пострадавшими, сбор средств концертной площадкой не проводится. Не подписывайтесь на сторонние сообщества-фейки", — говорится в телеграм-канале Crocus City Hall.

Число погибших в "Крокусе" выросло до 139
Число погибших в "Крокусе" выросло до 139

Россияне консолидировались на фоне чудовищного теракта в Подмосковье, поддержав семьи погибших и пострадавших морально и финансово. Параллельно тысячи добровольцев выстроились в очереди для сдачи крови. А тем временем сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы "Крокуса" в рамках поисковой операции.

Обложка ©

Freepik / master1305

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров