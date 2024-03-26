Мошенники прикинулись жертвами после теракта в "Крокусе"
"Крокус" предупредил россиян о рассылках фишинговых писем после теракта
Злоумышленники нашли способ обогатиться на теракте в "Крокус сити холле", активизировав фишинговые рассылки, предупредила россиян администрация концертного зала. Мошенники выдают себя за персонал комплекса и просят заполнить документы или перевести деньги на помощь пострадавшим.
"Сотрудники "Крокус сити холла" не связываются с пострадавшими, сбор средств концертной площадкой не проводится. Не подписывайтесь на сторонние сообщества-фейки", — говорится в телеграм-канале Crocus City Hall.
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