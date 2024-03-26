Мошенники прикинулись жертвами после теракта в "Крокусе"

Злоумышленники нашли способ обогатиться на теракте в "Крокус сити холле", активизировав фишинговые рассылки, предупредила россиян администрация концертного зала. Мошенники выдают себя за персонал комплекса и просят заполнить документы или перевести деньги на помощь пострадавшим.