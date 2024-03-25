Поисковую операцию в руинах "Крокуса" продлили до 17:00 26 марта

Поисковую операцию на территории разрушенного руками террористов "Крокус сити холла" продлили до 17:00 26 марта. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время совещания в оперативном штабе, фрагмент которого транслировал телеканал "Россия-24".

Напомним, 22 марта вооружённые автоматами террористы ворвались в подмосковный "Крокус сити холл", открыли огонь по находившимся внутри людям, после чего подожгли здание. Официальные источники сообщают о 137 жертвах. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru опубликовал списки здесь. Было задержаны 11 человек, в их числе четыре непосредственных исполнителя, которые пытались сбежать на территорию Украины и были пойманы в Брянской области. Всех четверых арестовали до 22 мая.