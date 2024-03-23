Даванков отметил солидарность и героизм россиян после теракта в "Крокусе"
Территория возле "Крокуса" после теракта. Обложка © Life.ru
Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил не впадать в крайности и не начинать срывать злость на всех приезжих лишь потому, что террористами в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" были иностранцы. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Многие на эмоциях призывают к ужесточению законодательства вплоть до возвращения репрессий и депортации всех иностранцев. Но ровно на это и рассчитывают заказчики теракта. На то, что мы начнём видеть в каждом прохожем опасность и примемся за поиск внутренних врагов", — говорится в тексте.
По его словам, теракт не должен расколоть общество и сейчас важно проявить солидарность, не поддаваться на провокации и не паниковать. Даванков уверен, что исполнители и организаторы террористического акта получат суровое наказание, поэтому сейчас важно не раскачивать страну и сохранять спокойствие. По его оценке, россияне на фоне трагедии показали солидарность, примеры мужества и даже героизма.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. СК РФ сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, из них четверо террористов пытались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину преступников задержали в Брянской области, в сотне километров от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.