Даванков отметил солидарность и героизм россиян после теракта в "Крокусе" 23 марта, 15:07 Территория возле "Крокуса" после теракта. Обложка © Life.ru

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил не впадать в крайности и не начинать срывать злость на всех приезжих лишь потому, что террористами в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" были иностранцы. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Многие на эмоциях призывают к ужесточению законодательства вплоть до возвращения репрессий и депортации всех иностранцев. Но ровно на это и рассчитывают заказчики теракта. На то, что мы начнём видеть в каждом прохожем опасность и примемся за поиск внутренних врагов", — говорится в тексте.

По его словам, теракт не должен расколоть общество и сейчас важно проявить солидарность, не поддаваться на провокации и не паниковать. Даванков уверен, что исполнители и организаторы террористического акта получат суровое наказание, поэтому сейчас важно не раскачивать страну и сохранять спокойствие. По его оценке, россияне на фоне трагедии показали солидарность, примеры мужества и даже героизма.

Авторы Татьяна Миссуми