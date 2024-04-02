Стало известно об аферах проникшего в "Крокус" лжекинолога в родном Новосибирске

Выяснилось, что проникшая на место трагедии в "Крокус сити холл" ради сбора донатов лжекинолог очень известна в родном Новосибирске. Как оказалось, женщина уже давно промышляет различными аферами на территории региона и обманывает доверчивых граждан, пишет kp.ru.

"Десять лет назад мы работали с ней в новосибирском поисково-спасательном отряде "Рубеж", Олеся предложила нам якобы трудоустройство вне штата в МВД. Мы искали пропавших, работали на местах преступлений, как оказалось, на добровольных началах, хотя Олеся обещала трудоустройство и зарплату. Потом рассказывала нам сказки про задержку то от бухгалтерии, то от банка, потом про нападение на неё наркоманов и даже смерть матери", — рассказал экс-сотрудник поискового отряда.

Тогда ребята приехали на похороны матери — поддержать девушку. Однако к ним тогда вышла мама Олеси, целая и невредимая. Именно тогда женщина и рассказала про выходки её дочери и призвала поисковиков не верить ей. После этого случая собаковода с позором выгнали из отряда.

Тогда активистка устроилась на работу в такси, а автомобиль взяла в аренду. Только работать она на нём не собиралась. Вместо этого она продала машину на авторазбор, после чего стала фигурантом уголовного дела о краже машины.

К сожалению, и эта ситуация ничему не научила аферистку. Так, в сентябре 2021 года Олеся изъявила желание организовать место для дрессировки собак, на что заняла деньги у знакомых — около полумиллиона рублей. Заниматься тренировкой псов мошенница не стала и просто пропала. Обманутые знакомые сибирячки пытались добиться справедливости через полицию, но привлечь собаковода к ответственности тогда не удалось.