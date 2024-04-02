Стало известно об аферах проникшего в "Крокус" лжекинолога в родном Новосибирске
Kp.ru: Лжекинолог из "Крокуса" была фигурантом уголовного дела о краже авто
Олеся П. проникла в "Крокус" под видом кинолога, сфотографировалась с необученной собакой и объявила сбор донатов в собственном сообществе. Обложка © Telegram / SHOT
Выяснилось, что проникшая на место трагедии в "Крокус сити холл" ради сбора донатов лжекинолог очень известна в родном Новосибирске. Как оказалось, женщина уже давно промышляет различными аферами на территории региона и обманывает доверчивых граждан, пишет kp.ru.
"Десять лет назад мы работали с ней в новосибирском поисково-спасательном отряде "Рубеж", Олеся предложила нам якобы трудоустройство вне штата в МВД. Мы искали пропавших, работали на местах преступлений, как оказалось, на добровольных началах, хотя Олеся обещала трудоустройство и зарплату. Потом рассказывала нам сказки про задержку то от бухгалтерии, то от банка, потом про нападение на неё наркоманов и даже смерть матери", — рассказал экс-сотрудник поискового отряда.
Тогда ребята приехали на похороны матери — поддержать девушку. Однако к ним тогда вышла мама Олеси, целая и невредимая. Именно тогда женщина и рассказала про выходки её дочери и призвала поисковиков не верить ей. После этого случая собаковода с позором выгнали из отряда.
Тогда активистка устроилась на работу в такси, а автомобиль взяла в аренду. Только работать она на нём не собиралась. Вместо этого она продала машину на авторазбор, после чего стала фигурантом уголовного дела о краже машины.
К сожалению, и эта ситуация ничему не научила аферистку. Так, в сентябре 2021 года Олеся изъявила желание организовать место для дрессировки собак, на что заняла деньги у знакомых — около полумиллиона рублей. Заниматься тренировкой псов мошенница не стала и просто пропала. Обманутые знакомые сибирячки пытались добиться справедливости через полицию, но привлечь собаковода к ответственности тогда не удалось.
После того как история об авантюре Олеси в "Крокусе" стала достоянием общественности, женщина перестала отвечать на звонки и закрыла страницу в социальных сетях. Знакомые аферистки уверены, что её нужно судить за мошенничество и запретить мошеннице администрировать группы в соцсетях, где она собирает деньги с подписчиков.
Напомним, что сотрудники МЧС России выявили мошенницу Олесю П., которая под видом кинолога проникла в закрытую зону аварийно-спасательных работ на месте ЧП в "Крокус сити холле". Внутри здания она сделала несколько фото, чтобы получить донаты от подписчиков. Кстати, аферистка уже давно славится подобными выходками. К примеру, несколько лет назад она не единожды собирала средства на похороны собственной матери. При этом мать была жива и даже открыто призывала пользователей Сети не верить дочери. Тем временем сама мошенница вину не признаёт.