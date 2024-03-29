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Life.ru нашёл кинолога, за которую себя выдавала мошенница в "Крокусе"

29 марта, 16:00
Ксения Золотова с собакой Герой. Фото © Life.ru

Ксения Золотова с собакой Герой. Фото © Life.ru

Life.ru нашёл кинолога, за которого себя выдавала мошенница Олеся П., разместившая в Сети кадры работы специалиста во время разбора завалов в "Крокус сити холле" и заявившая, что это она. Настоящим кинологом оказалась сержант Ксения Золотова с собакой Герой.

Ксения Золотова на разборе завалов в "Крокусе". Видео © Life.ru

"На официальном видео МЧС России работаю я — вожатый служебных собак сержант Золотова — со своей собакой по кличке Гера. Собака аттестована по поиску тел погибших, многократно выезжала на спасательные операции. Мы с ней были в Сергиевом Посаде и в "Крокусе". В составе аэромобильной группировки она вылетала в Ливию и Сирию", — рассказала Life.ru Золотова.

Ксения Золотова с собакой Герой. Фото © Life.ru

Ксения Золотова с собакой Герой. Фото © Life.ru

Именно она попала в кадр во время работы на месте ЧП. А лжеволонтёр начала распространять видео со словами, что это её запечатлели в момент работы. Видео и фото, найденные на ресурсах МЧС, аферистка хотела использовать, чтобы выпросить донаты у подписчиков за своё волонтёрство.

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Напомним, что МЧС России выявило мошенницу Олесю П., которая под видом кинолога проникла на место спасательных работ после теракта в "Крокус сити холле". Женщина с собакой сфотографировалась на месте ЧП, чтобы получить донаты от подписчиков в сообществе "Мохнатые ангелы". Она выложила в Сеть сделанные фото и видео, чтобы подтвердить, что якобы помогает спасателям. Свою вину аферистка не признала. При этом она не первый раз попадает в поле зрения закона. Ранее женщина собирала пожертвования на похороны своей матери, которая была жива.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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