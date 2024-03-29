Life.ru нашёл кинолога, за которую себя выдавала мошенница в "Крокусе" 29 марта, 16:00 Ксения Золотова с собакой Герой. Фото © Life.ru

Life.ru нашёл кинолога, за которого себя выдавала мошенница Олеся П., разместившая в Сети кадры работы специалиста во время разбора завалов в "Крокус сити холле" и заявившая, что это она. Настоящим кинологом оказалась сержант Ксения Золотова с собакой Герой.

Ксения Золотова на разборе завалов в "Крокусе". Видео © Life.ru

"На официальном видео МЧС России работаю я — вожатый служебных собак сержант Золотова — со своей собакой по кличке Гера. Собака аттестована по поиску тел погибших, многократно выезжала на спасательные операции. Мы с ней были в Сергиевом Посаде и в "Крокусе". В составе аэромобильной группировки она вылетала в Ливию и Сирию", — рассказала Life.ru Золотова.

Ксения Золотова с собакой Герой. Фото © Life.ru

Именно она попала в кадр во время работы на месте ЧП. А лжеволонтёр начала распространять видео со словами, что это её запечатлели в момент работы. Видео и фото, найденные на ресурсах МЧС, аферистка хотела использовать, чтобы выпросить донаты у подписчиков за своё волонтёрство.

Авторы Татьяна Миссуми