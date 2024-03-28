Выдавшая себя за кинолога после теракта в "Крокусе" мошенница хотела собрать донаты с подписчиков

Мошенница, которая под видом кинолога проникла в зону работы спасателей после теракта в "Крокусе", сделала несколько фото, чтобы получить донаты от подписчиков. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, экоактивистка сотрудничает с фондом "Мохнатые ангелы". Вечером 22 марта после теракта она переоделась в ведомственную форму, а потом представилась вожатой служебных собак группы минно-разыскных и поисково-спасательных работ и зашла в "Крокус". Сделав несколько снимков внутри концертного зала, девушка уехала, а позже выложила в Сеть фотографии, заявив, что собаки фонда будто бы помогают спасателям на месте теракта.

Примечательно, что девушка уже давно славится подобными выходками. К примеру, несколько лет назад она не единожды собирала средства на похороны собственной матери. При этом мать была жива и даже открыто призывала пользователей Сети не верить дочери. Также экоактивистку обвиняли в мошенничестве, когда она сотрудничала с общественным объединением собаководов Новосибирска.