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29 марта, 13:53

В Госдуме заявили, что россияне не примут соболезнования приспособленцев вроде Макаревича*

Депутат Колунов: Соболезнования Макаревича* россиянам не нужны

Андрей Макаревич*. Обложка ©

Андрей Макаревич*. Обложка ©

Сердце у людей, бежавших из России, — с новыми "родинами", кто-то болеет душой за Великобританию, а кто-то — как музыкант Андрей Макаревич* — за Израиль. Россиянам их соболезнования не нужны. Так депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с Life.ru отреагировал на слова лидера "Машины времени" о теракте в "Крокус сити холле".

"Я скажу так: протокольные соболезнования от таких людей, от предателей и приспособленцев Запада, не нужны никому. Ни семьям невинно убитых в теракте, ни пострадавшим, ни нам, россиянам. Пусть себе оставят, а мы сами справимся", — отметил парламентарий.

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Напомним, спустя неделю после теракта в "Крокус сити холле" о трагедии нашёл нужным высказаться и музыкант-иноагент Андрей Макаревич*. Он опубликовал пост, в котором назвал публичную скорбь о жертвах пошлейшим занятием.

* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

Ольга Годуненко
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