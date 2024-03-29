Макаревич* опубликовал вымученные соболезнования, посчитав пошлой публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокусе"

Публичная скорбь о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле" в социальных сетях — пошлейшее занятие, в таких ситуациях нужны не слова, а реальная помощь. Такое заявление сделал российский музыкант-иноагент Андрей Макаревич*. Он опубликовал пост спустя неделю после самой трагедии.

"Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в сети — как это Макаревич* не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует! Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах Интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо. Во-вторых, конечно, сочувствую. И жертвам трагедии в "Крокусе". И вообще всем жителям России", — написал основатель группы "Машина времени" на личной странице в соцсети.