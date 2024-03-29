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Макаревич* опубликовал вымученные соболезнования, посчитав пошлой публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокусе"

Макаревич* назвал пошлостью публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокусе"

29 марта, 08:39
Музыкант Андрей Макаревич*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Макаревич*

Музыкант Андрей Макаревич*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Макаревич*

Публичная скорбь о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле" в социальных сетях — пошлейшее занятие, в таких ситуациях нужны не слова, а реальная помощь. Такое заявление сделал российский музыкант-иноагент Андрей Макаревич*. Он опубликовал пост спустя неделю после самой трагедии.

"Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в сети — как это Макаревич* не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует! Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах Интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо. Во-вторых, конечно, сочувствую. И жертвам трагедии в "Крокусе". И вообще всем жителям России", написал основатель группы "Машина времени" на личной странице в соцсети.

Макаревич* добавил, что сам он не может помочь столкнувшимся со страшной трагедией россиянам.

Андрей Макаревич* продал всю недвижимость в России
Андрей Макаревич* продал всю недвижимость в России

Ранее Life.ru рассказывал о том, что по прошествии почти недели после террористической атаки на Crocus впервые прокомментировала трагедию певица Алла Пугачёва. Примадонна заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в Instagram**. На это заявление отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов, назвавший артистку "ведьмой-приспособленкой".

* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

** Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Авторы
Юрий Лысенко
Юрий Лысенко
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