"Скорбь должна быть в душе": Пугачёва впервые прокомментировала теракт в "Крокусе"

Певица Алла Пугачёва спустя почти неделю впервые прокомментировала теракт в подмосковном "Крокусе", жертвами которого, согласно последним данным, стали 143 человека . Мнением на этот счёт 74-летняя артистка поделилась в своём аккаунте в Instagram*.

"Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*. Аминь", — подписала Пугачёва опубликованное в соцсети селфи.

Как уже писал Life.ru, ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что началась процедура признания Пугачёвой иноагентом. Поводом для обращения общественника в Генпрокуратуру стало видео 74-летней артистки, в котором она, отвечая на критику певца Стаса Михайлова, заявила, что "нормальные люди" возвращаться в Россию не будут, а затем обматерила коллегу по цеху.