"Скорбь должна быть в душе": Пугачёва впервые прокомментировала теракт в "Крокусе"
Пугачёва спустя почти неделю впервые прокомментировала теракт в "Крокусе"
Селфи, которое запостила Пугачёва, комментируя теракт в "Крокусе". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Певица Алла Пугачёва спустя почти неделю впервые прокомментировала теракт в подмосковном "Крокусе", жертвами которого, согласно последним данным, стали 143 человека. Мнением на этот счёт 74-летняя артистка поделилась в своём аккаунте в Instagram*.
"Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*. Аминь", — подписала Пугачёва опубликованное в соцсети селфи.
Как уже писал Life.ru, ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что началась процедура признания Пугачёвой иноагентом. Поводом для обращения общественника в Генпрокуратуру стало видео 74-летней артистки, в котором она, отвечая на критику певца Стаса Михайлова, заявила, что "нормальные люди" возвращаться в Россию не будут, а затем обматерила коллегу по цеху.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.