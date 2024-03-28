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28 марта, 10:21

"Скорбь должна быть в душе": Пугачёва впервые прокомментировала теракт в "Крокусе"

Пугачёва спустя почти неделю впервые прокомментировала теракт в "Крокусе"

Селфи, которое запостила Пугачёва, комментируя теракт в "Крокусе". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Селфи, которое запостила Пугачёва, комментируя теракт в "Крокусе". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва спустя почти неделю впервые прокомментировала теракт в подмосковном "Крокусе", жертвами которого, согласно последним данным, стали 143 человека. Мнением на этот счёт 74-летняя артистка поделилась в своём аккаунте в Instagram*.

"Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*. Аминь", — подписала Пугачёва опубликованное в соцсети селфи.

Как уже писал Life.ru, ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что началась процедура признания Пугачёвой иноагентом. Поводом для обращения общественника в Генпрокуратуру стало видео 74-летней артистки, в котором она, отвечая на критику певца Стаса Михайлова, заявила, что "нормальные люди" возвращаться в Россию не будут, а затем обматерила коллегу по цеху.

Пугачёва ужаснулась "беде" украинской певицы, но не заметила теракт в "Крокусе"
Пугачёва ужаснулась "беде" украинской певицы, но не заметила теракт в "Крокусе"

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Наталья Исакова
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