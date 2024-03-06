Пугачёва обрушилась с критикой на Стаса Михайлова и назвала его дураком на букву "М"

К певцу Стасу Михайлову многие россияне относятся неоднозначно. Одни любят артиста за то, что он похудел и отлично выглядит, а другие ненавидят. В числе хейтеров Михайлова оказалась и Алла Пугачёва. Артистку разозлили слова музыканта о том, что уехавшие артисты "ещё будут стоять у России на коленях и целовать ноги", поскольку страна сделала их значимыми и узнаваемыми людьми.

Хоть кости Аллы Пугачёвой и полощут в Интернете каждый день, она почему-то мимо этого заявления артиста пройти не смогла. В ответ на слова Михайлова певица сказала, что "нормальные люди туда [в Россию] возвращаться не будут", а затем назвала артиста дураком на букву "М".

Певица Алла Пугачёва послала Стаса Михайлова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Что разозлило Пугачёву?

Стас Михайлов. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Во время интервью с критикой уехавших музыкантов Михайлов сказал, что любого артиста делают люди и без их поддержки никакой музыкант ничего из себя не представляет. После чего сделал небольшой намёк в сторону уехавших музыкантов, произнеся фразу: "Когда люди, не будем называть по именам, которые в адрес нашей страны говорят нелицеприятные вещи…"

Также Михайлов добавил, что музыканты должны помнить — они стали известными и популярными только благодаря России и её гражданам. Видимо, Пугачёва восприняла эти слова на свой счёт, что и взбесило её. Или то, что "Стасик" вдруг тоже решил сбросить свой жир, заметно похудев.