Вы никогда не догадаетесь, что заставило Стаса Михайлова сбросить свой жир

Раньше у 54-летнего Михайлова был лишний вес, но он решил привести себя в порядок. Благодаря правильному питанию и тренировкам, артист сбросил 17 килограммов.

Но на этом изменения певца не закончились. Также он сделал себе новую стрижку и выбрал другой стиль в одежде.

Поскольку на шоу "Вопрос ребром" гостям часто задают каверзные и нелицеприятные вопросы, фанат спросил у Михайлова, почему тот решил "измениться в один момент и похудеть".

Почему Стас Михайлов похудел? Кадр из видео © YouTube / Gazgolder

Популярный певец дал простой ответ на этот вопрос. По его мнению, "быть стройным лучше, чем быть толстым и жирным".

Почему Михайлов реально решил похудеть?

Сбросить вес Михайлов решил не просто так. Ранее он жаловался, что лишний жир ему мешает — с ним тяжело жить.

Также певец рассказывал, что должен постоянно контролировать своё питание. Как только он начинает есть больше калорий, чем может себе позволить, толстеет.

Как похудел?

Стас Михайлов стремительно похудел. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Stas_Mihailoff

Михайлов сбрасывал вес, благодаря опробованной моделью Анастасией Решетовой методике — интервальному голоданию. Согласно ему, певец 16 часов пил только воду, а в остальные восемь — спокойно ел. Артист признавался, что худеть по такой формуле ему было несложно.