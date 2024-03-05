"Не поднимается бровь": Стас Михайлов рассказал о пагубном влиянии перенесённой пластики

Российский певец Стас Михайлов рассказал о попытках скорректировать внешность при помощи пластических операций. По словам покорителя женских сердец, некоторые хирургические вмешательства возымели обратный эффект.

Артист признался, что неоднократно ложился под нож для решения проблем с волосами. Ещё исполнителя не устраивал лишний вес, а потому Михайлов похудел на 17 килограммов, дабы не быть "толстым и жирным". Впрочем, уточнил певец, последнее он сделал самостоятельно, не обращаясь к пластике.

"И попробовал ботокс, но после него у меня до сих пор не поднимается бровь. Затем закончил", — рассказал Михайлов на YouTube-шоу рэпера Басты "Вокруг ребром".