"Не поднимается бровь": Стас Михайлов рассказал о пагубном влиянии перенесённой пластики
Стас Михайлов признался, что не может поднять бровь после инъекции ботокса
Стас Михайлов. Обложка © Агентство "Москва"
Российский певец Стас Михайлов рассказал о попытках скорректировать внешность при помощи пластических операций. По словам покорителя женских сердец, некоторые хирургические вмешательства возымели обратный эффект.
Артист признался, что неоднократно ложился под нож для решения проблем с волосами. Ещё исполнителя не устраивал лишний вес, а потому Михайлов похудел на 17 килограммов, дабы не быть "толстым и жирным". Впрочем, уточнил певец, последнее он сделал самостоятельно, не обращаясь к пластике.
"И попробовал ботокс, но после него у меня до сих пор не поднимается бровь. Затем закончил", — рассказал Михайлов на YouTube-шоу рэпера Басты "Вокруг ребром".
А ранее пластический хирург пролил свет на операции певицы Анны Asti. По словам эксперта, звезда "вытягивала" лицо удалением комков Биша и пластикой контура.