Пластический хирург рассказал, сколько Анна Asti ложилась под нож ради внешности мечты

Певица Анна Asti неоднократно ложилась под нож для преображения внешнего вида, заявил пластический хирург Александр Катков. По словам эксперта, все вмешательства в природную красоту звезда делала с осторожностью, а потому следы от операций остались незаметными для её поклонников.

Если сравнить старые и новые снимки исполнительницы, становится очевидным факт проведения ринопластики, считает Катков. Певица придала носу более изящный и утончённый вид, сузив самый кончик. Ещё раньше Анна Asti обладала юношеской пухлостью. Однако сейчас от "милых щёчек" не осталось и следа.

"Когда Анна взялась за свою внешность, то избавилась от комков Биша и увеличила углы нижней челюсти. Овал лица стал более вытянутым, а щёки — незаметными. Также помогла контурная пластика лица, филлеры сделали скулы более выразительными", — поделился хирург с порталом "Страсти".

Избежать изменений не удалось и губам знаменитости, которым в операционных условиях придали объём. Схожая процедура затронула ягодицы звезды. На фоне диеты и липоскульптурирования изгибы потеряли свою привлекательность, и восстанавливать их пришлось пластическим хирургам, резюмировал Катков.