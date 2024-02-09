В клиниках пластического хирурга Хайдарова нашли грубые нарушения

"Проверка установила наличие грубых нарушений лицензионных требований. По результатам проведённой экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю "пластическая хирургия" выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи. В отношении медицинских организаций приняты меры административного воздействия", — отметили в пресс-службе Росздравнадзора в пятницу, 9 февраля.

В ведомстве уточнили, что юридическим лицам по соответствующей административной статье грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней. Росздравнадзор передал результаты проверки в СК.