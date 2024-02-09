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9 февраля, 10:40

В клиниках пластического хирурга Хайдарова нашли грубые нарушения

Росздравнадзор выявил грубые нарушения в клиниках хирурга Тимура Хайдарова

Пластический хирург Тимур Хайдаров. Обложка © Drkhidarov.ru

Пластический хирург Тимур Хайдаров. Обложка © Drkhidarov.ru

Росздравнадзор зафиксировал грубые нарушения в клиниках скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Проверки проходили в московских медучреждениях "Ай кью пластик", "Джиэмти" и "Олимп клиник".

"Проверка установила наличие грубых нарушений лицензионных требований. По результатам проведённой экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю "пластическая хирургия" выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи. В отношении медицинских организаций приняты меры административного воздействия", — отметили в пресс-службе Росздравнадзора в пятницу, 9 февраля.

В ведомстве уточнили, что юридическим лицам по соответствующей административной статье грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней. Росздравнадзор передал результаты проверки в СК.

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Как сообщал Life.ru, ранее певица Слава, недовольная результатом пластики груди у Хайдарова, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а после этого попыталась разоблачить Филиппа Киркорова. Будто бы певец покрывает своего друга-хирурга, а на деле мучается от боли. К тому же ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий Хайдарова и создали инициативную группу. Среди недовольных его работой и певица Любовь Успенская. Стороны пытались примириться до судебных разбирательств, но из этого ничего не вышло. Позже Хайдаров заявил, что конфликт со Славой и Успенской полностью разрешён.

Никита Осипов
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