Киркорова заметили у медклиники на фоне слухов о "загноении ягодиц"
Киркорова засняли у клиники на фоне слухов о неудачной пластической операции
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Певца Филиппа Киркорова заметили, когда он выходил из медицинской клиники в центре Москвы на фоне слухов о "загноении ягодиц" после операции у звёздного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает SHOТ.
В Москве заметили садящимся в автомобиль у медклиники певца Филиппа Киркорова. Видео © Telegram / SHOT
Поп-короля российской эстрады увидели садящимся в "мерседес" за несколько недель до нашумевшей "голой вечеринки" блогерши Анастасии Ивлеевой. По информации телеграм-канала, в это время приём там проводил опытный пластический хирург (с 41-летним стажем) Рауф Гайнуллин, который специализируется на интимной пластике и глютеопластике (пластической хирургии ягодиц). Чтобы попасть к такому специалисту, нужно отдать 20 тысяч рублей за консультацию.
Якобы бывшая медсестра клиники Тимура Хайдарова рассказала, что у Киркорова начались проблемы с ягодицами. Видео © Telegram / SHOT
В Сети появилось неподтверждённое аудиосообщение якобы бывшей медсестры клиники Хайдарова. Девушка рассказывает, что у Киркорова после установки имплантов началось "загноение ягодиц". При этом жена звёздного хирурга опровергла эту информацию и заявила, что у артиста всё хорошо: он продолжает отлично общаться с Хайдаровым и готовится к новому хирургическому "чуду".
Директор Киркорова отказалась комментировать, что именно певец делал в другой клинике, хотя пластические операции ему проводили у Хайдарова.
А ранее Хайдаров анонсировал кардинальное преображение во внешности Киркорова. По словам звёздного хирурга, оценить итоговый результат можно будет на шоу артиста, которое пройдёт 30 апреля. Хайдаров уверен, что даже знакомые Киркорова скажут "вау", когда увидят, как он изменился.