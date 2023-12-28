Киркорова заметили у медклиники на фоне слухов о "загноении ягодиц"

Певца Филиппа Киркорова заметили, когда он выходил из медицинской клиники в центре Москвы на фоне слухов о "загноении ягодиц" после операции у звёздного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает SHOТ.

В Москве заметили садящимся в автомобиль у медклиники певца Филиппа Киркорова. Видео © Telegram / SHOT

Поп-короля российской эстрады увидели садящимся в "мерседес" за несколько недель до нашумевшей "голой вечеринки" блогерши Анастасии Ивлеевой. По информации телеграм-канала, в это время приём там проводил опытный пластический хирург (с 41-летним стажем) Рауф Гайнуллин, который специализируется на интимной пластике и глютеопластике (пластической хирургии ягодиц). Чтобы попасть к такому специалисту, нужно отдать 20 тысяч рублей за консультацию.

Якобы бывшая медсестра клиники Тимура Хайдарова рассказала, что у Киркорова начались проблемы с ягодицами. Видео © Telegram / SHOT

В Сети появилось неподтверждённое аудиосообщение якобы бывшей медсестры клиники Хайдарова. Девушка рассказывает, что у Киркорова после установки имплантов началось "загноение ягодиц". При этом жена звёздного хирурга опровергла эту информацию и заявила, что у артиста всё хорошо: он продолжает отлично общаться с Хайдаровым и готовится к новому хирургическому "чуду".

Директор Киркорова отказалась комментировать, что именно певец делал в другой клинике, хотя пластические операции ему проводили у Хайдарова.