Угрожавший Хайдарову из-за ягодиц хирург украл из ресторана бокалы на миллион рублей

В Москве пластический хирург Александр Вдовин украл из ресторана шесть бокалов из французского хрусталя, стоимость которых оценивается в один миллион рублей. Об этом сообщает SHOT.

Камера сняла, как пластический хирург Александр Вдовин украл из ресторана дорогие бокалы из французского хрусталя. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, врача пригласили на мероприятие "Топ-50 лучших персон", которое проходило в ресторане Lamborghini на Большой Полянке. Вдовин получил премию, а после на банкете вместе с командой как ни в чём не бывало сложил бокалы в пакеты. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Сотрудники ресторана заметили кражу и попросили хирурга вернуть посуду, однако тот проигнорировал просьбу и вскоре покинул заведение.

В итоге директор Lamborghini написала на Вдовина заявление в полицию. Ущерб оценивается в миллион рублей. Совладелец ресторана Аршак Григорян в разговоре с журналистами назвал поступок врача позорищем и призвал его потенциальных пациентов задуматься, стоит ли вообще доверять такому специалисту.