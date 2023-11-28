Угрожавший Хайдарову из-за ягодиц хирург украл из ресторана бокалы на миллион рублей
SHOT: В Москве пластический хирург Вдовин украл из ресторана бокалы на ₽1 млн
Александр Вдовин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Александр Вдовин
В Москве пластический хирург Александр Вдовин украл из ресторана шесть бокалов из французского хрусталя, стоимость которых оценивается в один миллион рублей. Об этом сообщает SHOT.
Камера сняла, как пластический хирург Александр Вдовин украл из ресторана дорогие бокалы из французского хрусталя. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, врача пригласили на мероприятие "Топ-50 лучших персон", которое проходило в ресторане Lamborghini на Большой Полянке. Вдовин получил премию, а после на банкете вместе с командой как ни в чём не бывало сложил бокалы в пакеты. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Сотрудники ресторана заметили кражу и попросили хирурга вернуть посуду, однако тот проигнорировал просьбу и вскоре покинул заведение.
В итоге директор Lamborghini написала на Вдовина заявление в полицию. Ущерб оценивается в миллион рублей. Совладелец ресторана Аршак Григорян в разговоре с журналистами назвал поступок врача позорищем и призвал его потенциальных пациентов задуматься, стоит ли вообще доверять такому специалисту.
Ранее Лайф писал, что Вдовин угрожал звёздному хирургу Тимуру Хайдарову и его жене из-за якобы плохой операции на ягодицах. МВД тогда отказалось возбуждать уголовное дело, из-за чего прокуратура вновь отправила дело на повторную проверку. Выяснилось, что Вдовин неоднократно был в федеральном розыске.