В Москве дерзкий вор запихал дорогую шубу в рюкзак прямо под камерами магазина

В Москве задержали приезжего 35-летнего мужчину, который похитил дорогостоящую шубу с витрины магазина на Комсомольской площади. Он спрятал её в рюкзак прямо под камерами видеонаблюдения и скрылся.

В Москве задержали мужчину, укравшего шубу с витрины магазина. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин, позже мужчину задержали. Оказалось, что он продал шубу, а деньги потратил. Сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Оказалось, что он не первый раз совершает подобные преступления.