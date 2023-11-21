Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 08:22

В Москве дерзкий вор запихал дорогую шубу в рюкзак прямо под камерами магазина

В Москве задержали мужчину, укравшего шубу с витрины магазина

В Москве задержали приезжего 35-летнего мужчину, который похитил дорогостоящую шубу с витрины магазина на Комсомольской площади. Он спрятал её в рюкзак прямо под камерами видеонаблюдения и скрылся.

В Москве задержали мужчину, укравшего шубу с витрины магазина. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин, позже мужчину задержали. Оказалось, что он продал шубу, а деньги потратил. Сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Оказалось, что он не первый раз совершает подобные преступления.

Воры "одолжили" Porshe у бизнесмена, чтобы увезти награбленное из его дома в Москве

Воры "одолжили" Porshe у бизнесмена, чтобы увезти награбленное из его дома в Москве

Ранее Лайф писал, что в Красногорске вор под видом бомжа взломал квартиру, украл 50 рублей и надкусил штрудель. Позже грабитель самостоятельно явился в отделение полиции и раскаялся в содеянном. Его задержали.

Обложка ©

ГУ МВД РФ по Москве

Ян Поланин
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров