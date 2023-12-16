Против подозреваемого в краже бокалов хирурга Вдовина возбудили уголовное дело 16 декабря, 14:54 Хирург Александр Вдовин. Обложка © VK / dr.alexvdovin

В отношении пластического хирурга Александра Вдовина возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после того, как его заподозрили в краже бокалов в одном из московских ресторанов. Об этом пишет SHOT.

Заявление написала на медика администрация ресторана Lamborghini, ущерб оценивается в один миллион рублей, так как речь идёт о фужерах Cristal D'Arques. Вдовин вину отрицает и уверяет, что ничего не крал, а купил бокалы. Сейчас полиция будет проверять обе версии, в том числе под подозрением друзья хирурга, которые также присутствовали в момент предполагаемой кражи.

Кроме того, Вдовин может стать фигурантом ещё одного уголовного дела, потому что угрожал пластическому хирургу Тимуру Хайдарову и его супруге Светлане Сильваши из-за якобы плохо проведённой операции. Вдовин, по одной из версий, требовал 10 миллионов рублей, а потом перешёл к угрозам.

Авторы Татьяна Миссуми