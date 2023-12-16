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Против подозреваемого в краже бокалов хирурга Вдовина возбудили уголовное дело

16 декабря, 14:54
<p>Хирург Александр Вдовин. Обложка © <a href="https://vk.com/dr.alexvdovin?z=photo-95037823_457239200/album-95037823_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / dr.alexvdovin</a></p>

Хирург Александр Вдовин. Обложка © VK / dr.alexvdovin

В отношении пластического хирурга Александра Вдовина возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после того, как его заподозрили в краже бокалов в одном из московских ресторанов. Об этом пишет SHOT.

Заявление написала на медика администрация ресторана Lamborghini, ущерб оценивается в один миллион рублей, так как речь идёт о фужерах Cristal D'Arques. Вдовин вину отрицает и уверяет, что ничего не крал, а купил бокалы. Сейчас полиция будет проверять обе версии, в том числе под подозрением друзья хирурга, которые также присутствовали в момент предполагаемой кражи.

Кроме того, Вдовин может стать фигурантом ещё одного уголовного дела, потому что угрожал пластическому хирургу Тимуру Хайдарову и его супруге Светлане Сильваши из-за якобы плохо проведённой операции. Вдовин, по одной из версий, требовал 10 миллионов рублей, а потом перешёл к угрозам.

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Напомним, что в краже дорогостоящих бокалов Cristal D'Arques Александра Вдовина обвинила директор ресторана Lamborghini. Она написала на хирурга заявление в полицию. Ущерб оценивается в миллион рублей. Сам Вдовин настаивает, что купил фужеры у официанта за шесть тысяч рублей. Однако бармен заявил, что это ложь, а медик просто попросил дополнительные пустые бокалы, потом убрал их в сумку и ушёл, не заплатив. Вдовин не первый раз оказывается в центре скандала. Он ранее угрожал звёздному хирургу Тимуру Хайдарову и его жене из-за якобы плохой операции на ягодицах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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