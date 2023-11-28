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28 ноября, 13:45

Представитель обвинённого в краже дорогущих бокалов Вдовина заявил, что он купил их за 6 тысяч

Представитель Вдовина после обвинений в краже заявил, что хирург выкупил бокалы

<p>Хирург Александр Вдовин. Обложка © <a href="https://vk.com/dr.alexvdovin?z=photo-95037823_457239200/album-95037823_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / dr.alexvdovin</a></p>

Хирург Александр Вдовин. Обложка © VK / dr.alexvdovin

Представитель пластического хирурга Александра Вдовина, которого обвиняют в краже из ресторана в Москве шести бокалов Cristal D'Arques из французского хрусталя стоимость миллион рублей, рассказал SHOT о произошедшем. По его словам, Вдовин купил эти бокалы за шесть тысяч рублей у официанта заведения.

Камера сняла, как пластический хирург Александр Вдовин забирает из ресторана дорогие бокалы из французского хрусталя. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщил представитель хирурга, сначала официант принёс Вдовину и компании напитки в пластиковых стаканчиках. На просьбу подать в стекле официант якобы заявил, что нормальные бокалы можно только купить — по 1000 рублей за штуку. В итоге пластический хирург приобрел изделия, после чего забрал их с собой, утверждает представитель Вдовина.

Один из дорогих бокалов, в краже которых обвинили пластического хирурга Вдовина. Фото © Telegram / SHOT

Один из дорогих бокалов, в краже которых обвинили пластического хирурга Вдовина. Фото © Telegram / SHOT

Однако бармен, работавший в тот день в ресторане, рассказал, что никаких официантов на банкете не было. Компании хирурга принесли три напитка, после чего они попросили ещё три чистых бокала, сразу убрали их в пакет и ушли, не заплатив, рассказал сотрудник ресторана.

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Напомним, что в краже дорогостоящих бокалов Александра Вдовина обвинила директор ресторана Lamborghini. Она написала на хирурга заявление в полицию. Ущерб оценивается в миллион рублей. А совладелец ресторана Аршак Григорян в разговоре с журналистами назвал поступок врача позорищем.

Ян Поланин
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