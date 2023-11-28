Представитель обвинённого в краже дорогущих бокалов Вдовина заявил, что он купил их за 6 тысяч

Представитель пластического хирурга Александра Вдовина, которого обвиняют в краже из ресторана в Москве шести бокалов Cristal D'Arques из французского хрусталя стоимость миллион рублей, рассказал SHOT о произошедшем. По его словам, Вдовин купил эти бокалы за шесть тысяч рублей у официанта заведения.

Камера сняла, как пластический хирург Александр Вдовин забирает из ресторана дорогие бокалы из французского хрусталя. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщил представитель хирурга, сначала официант принёс Вдовину и компании напитки в пластиковых стаканчиках. На просьбу подать в стекле официант якобы заявил, что нормальные бокалы можно только купить — по 1000 рублей за штуку. В итоге пластический хирург приобрел изделия, после чего забрал их с собой, утверждает представитель Вдовина.

Один из дорогих бокалов, в краже которых обвинили пластического хирурга Вдовина. Фото © Telegram / SHOT

Однако бармен, работавший в тот день в ресторане, рассказал, что никаких официантов на банкете не было. Компании хирурга принесли три напитка, после чего они попросили ещё три чистых бокала, сразу убрали их в пакет и ушли, не заплатив, рассказал сотрудник ресторана.