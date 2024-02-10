Регион

Уведомления отключены

10 февраля, 19:29

Татьяна Васильева рассказала, как едва не умерла под ножом хирурга

Актриса Васильева призналась, что делала много пластических операций

Актриса Татьяна Васильева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса Татьяна Васильева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Народная артистка России, актриса и телеведущая Татьяна Васильева сделала себе большое количество пластических операций, потому что ей было тяжело принять свой возраст. Своими переживаниями она поделилась в шоу "Хватит слухов!".

"Всё делала — лицо резала. Всё, что сейчас есть, всё делаю: филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес, это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет", рассказала актриса.

Артистка также сообщила, что несколько лет назад у неё проявились осложнения после пластических операций: она пренебрегла советами врачей и выпила аспирин перед одной из операций, потому что в то время болела. После наркоза у неё началось серьёзное кровотечение, которое едва не закончилось печально.

Назван топ-3 абсолютных противопоказаний к пластике
Назван топ-3 абсолютных противопоказаний к пластике

Ранее Life.ru писал о том, как рэперша Инстасамка призналась, что жалеет о пластике ягодиц, сделанной у звёздного хирурга Тимура Хайдарова. По её словам, тяжелее всего было пережить не физические последствия операции, а унижение, которое ей приходилось переживать в период реабилитации.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Татьяна Васильева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров