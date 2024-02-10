Татьяна Васильева рассказала, как едва не умерла под ножом хирурга

Народная артистка России, актриса и телеведущая Татьяна Васильева сделала себе большое количество пластических операций, потому что ей было тяжело принять свой возраст. Своими переживаниями она поделилась в шоу "Хватит слухов!".

"Всё делала — лицо резала. Всё, что сейчас есть, всё делаю: филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес, это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет", — рассказала актриса.

Артистка также сообщила, что несколько лет назад у неё проявились осложнения после пластических операций: она пренебрегла советами врачей и выпила аспирин перед одной из операций, потому что в то время болела. После наркоза у неё началось серьёзное кровотечение, которое едва не закончилось печально.