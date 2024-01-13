Назван топ-3 абсолютных противопоказаний к пластике

Пластическая хирургия сложнее других медицинских вмешательств и требует от пациента хорошего здоровья. Чтобы исключить риск, важно сообщить врачу обо всех проблемах организма, чтобы он смог принять верное решение относительно целесообразности операции.

"Например, абдоминопластика требует от врача удаления до двух килограммов ткани из области с многочисленными кровеносными сосудами. Ещё одной сложной операцией является структурная ринопластика, которая включает в себя манипуляции с костями и хрящами. Это серьёзное вмешательство в организм, поэтому важно, чтобы перед операцией пациент прошёл все необходимые обследования и не имел противопоказаний", — объяснил порталу "Страсти" пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

По его словам, первым противопоказанием к пластической операции являются серьёзные заболевания: сахарный диабет, злокачественные опухоли, гипертония, коронарные заболевания, проблемы с иммунной системой, аномальный уровень холестерина, ожирение, острые и хронические инфекции, нарушенная свёртываемость крови, тяжёлые аллергии. Часто пластика переносится из-за повышенного артериального давления или вирусной инфекции — до выздоровления пациента.

Второе противопоказание — беременность. В это время запрещены не только пластические операции, но и некоторые косметические процедуры, например биоревитализация, мезотерапия, ботокс, так как во время них может быть нарушена целостность кожи, а впоследствии не исключены разные осложнения. Из-за изменения гормонального фона и повышенного болевого порога сложно предугадать реакцию организма.

Третьим противопоказанием является возраст — до 18 и после 65 лет. У детей органы только формируются, поэтому вмешательство крайне нежелательно. Исключением является отопластика — коррекция ушных раковин. Её делают детям шести-восьми лет, потому что в это время формируется хрящевая ткань. А в пожилом возрасте снижена регенерация тканей, плюс, как правило, человек уже имеет букет разных заболеваний. Иногда операции всё же проводятся, но это лишь исключение, а не правило.