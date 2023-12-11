Хирург раскрыла сроки годности двух самых популярных пластических операций

Пластика груди входит в список самых распространённых эстетических операций в мире. О том, сколько же простоят импланты и нужно ли их менять, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

В первую очередь стоит перечислить причины, из-за которых обращаются по поводу замены имплантов. Среди них реэндопротезирование — замена ранее установленных имплантатов на новые. Это может понадобиться в случае осложнений, допустим, переворота импланта, его разрыва, капсулярной контрактуры и других.

Порой пациентов не устраивает и эстетический вид. Причём эта потребность может возникнуть, если женщина после операции поняла, что хочет грудь побольше или поменьше, а не только из-за неудовлетворительной работы хирурга. Стоит отметить, что в этом случае важно помнить, что повторную маммопластику разрешено проводить только спустя год с момента предыдущей операции.

Имплантаты обычно меняют из-за возрастных изменений, которые рано или поздно касаются каждого. Чтобы вернуть форму бюсту, который из-за возраста "пополз" вниз вместе с имплантами, потребуется, опять же, реэндопротезирование. В некоторых случаях специалист посоветовала поставить импланты большего объёма или одномоментно выполнить подтяжку. Помимо того, она перечислила ещё ряд факторов, которые в этом деле необходимо учитывать.

"Во-первых, эндопротезы подвержены естественному процессу амортизации, на который в том числе влияет интенсивность нагрузок на верхний плечевой пояс. Во-вторых, состояние здоровья женщины также имеет значение для того, как долго простоят импланты. Как часто пациентка болеет, имеются ли проблемы с соединительными тканями. Слабому иммунитету сложнее справляться с инородными телами в организме, и всё это влияет на то, как долго женщина будет ходить с имплантами", — заявила Гауэр.

Врач также уточнила момент, касающийся сроков ношения этих изделий медицинского назначения. По её словам, ни один хирург не может сказать с точностью, сколько продержится тот или иной имплант, так как это зависит от целой совокупности факторов, среди которых правильность установки, качество материала, индивидуальные особенности организма пациентки и так далее. Эксперт подчеркнула, что одни и те же импланты могут служить несколько десятков лет, а могут возникнуть случаи, когда их придётся поменять через недолгое время после операции.

Бывает, что женщина хочет кардинальных изменений своего тела и совместно с маммопластикой заказывает другие процедуры. Чаще всего с пластикой груди пациенты просят врача провести ещё и липосакцию. Эта эстетическая операция позволит избавиться от локальных жировых ловушек, расположенных на животе, бёдрах, спине и в других зонах.

Гауэр в беседе с журналистами отметила, что липосакция может сдержать в дальнейшем появление новых ловушек в области, из которой врач забирал жир. Это происходит вследствие того, что ткани на месте хирургического вмешательства фиброзируются. Врач опровергла известный миф о том, что после этой операции жир начнёт нарастать ещё сильнее, чем раньше.

"На самом же деле новые клетки образуются так же, как и раньше, но из-за отсутствия жировых ловушек равномернее распределяются по телу", — заявила медик.

В заключение Гауэр подчеркнула, что если после липосакции соблюдать правильный рацион и заниматься физической активностью, то пациент будет доволен своим телом очень долгое время.