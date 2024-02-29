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29 февраля, 09:09

Стала известна причина смерти продюсера, сделавшего операцию в клинике Хайдарова

Mash: Пациент клиники Хайдарова умер от обострения запущенного перитонита

Продюсер Пётр Гаврилов. Обложка © VK / Petr Gavrilov

Продюсер Пётр Гаврилов. Обложка © VK / Petr Gavrilov

Продюсер и бизнесмен Пётр Гаврилов скончался от запущенного острого воспаления брюшины (перитонит), развившегося спустя два дня после резекции желудка в клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, перитонит пациенту диагностировали 21 февраля. После этого ему назначили курс лечения и отпустили домой. 23 февраля его состояние вновь ухудшилось, он был госпитализирован, впал в кому и умер 27 февраля, не приходя в сознание.

Также Mash сообщает, что у Гаврилова была редкая форма ожирения, вызванная дефицитом проопиомеланокортина. Недуг в такой форме обусловлен врождённой мутацией гена, которая характеризуется набором лишнего веса в раннем возрасте, сопровождающимся надпочечниковой недостаточностью.

"Попытка очернить": Адвокат Хайдарова отрицает, что хирург делал операцию умершему бизнесмену
"Попытка очернить": Адвокат Хайдарова отрицает, что хирург делал операцию умершему бизнесмену

Напомним, о смерти бизнесмена стало известно 27 февраля. Гаврилов умер спустя 10 дней после операции по резекции желудка в клинике Хайдарова. Одной из предварительных причин смерти называли заражение крови после хирургии. Родные погибшего намерены судиться с клиникой. Глава медучреждения дал Life.ru свой комментарий о состоянии пациента после операции. 28 февраля СК завёл уголовное дело по факту смерти Гаврилова.

Юрий Лысенко
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