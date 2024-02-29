Стала известна причина смерти продюсера, сделавшего операцию в клинике Хайдарова

Продюсер и бизнесмен Пётр Гаврилов скончался от запущенного острого воспаления брюшины (перитонит), развившегося спустя два дня после резекции желудка в клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, перитонит пациенту диагностировали 21 февраля. После этого ему назначили курс лечения и отпустили домой. 23 февраля его состояние вновь ухудшилось, он был госпитализирован, впал в кому и умер 27 февраля, не приходя в сознание.