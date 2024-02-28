Хайдаров рассказал Life.ru о проблемах, начавшихся у умершего бизнесмена после операции

Погибшего бизнесмена Петра Гаврилова отпустили домой после успешной резекции желудка, его самочувствие ухудшилось через несколько дней после амбулаторной реабилитации. Об этом Life.ru рассказал звёздный хирург Тимур Хайдаров. Он решил ответить на вопросы журналистов о случившейся трагедии, пообещав полное содействие правоохранительным органам и следствию.

Тимур Хайдаров — о начавшихся у Петра Гаврилова проблемах со здоровьем после резекции желудка. Видео © Life.ru

Как рассказал хирург, Гаврилов почувствовал себя хуже уже через 3–4 дня после операции и сообщил об этом в клинику, которая всё это время поддерживала с ним связь. Его сразу пригласили на обследование, по результатам которого не было выявлено ни температуры, ни тахикардии, ни заражения крови. Вскоре удалось купировать болевой синдром, и пациент вновь поехал домой.

Вечером ему опять стало хуже, на дом даже пришлось вызывать скорую. После этого сотрудники клиники Хайдарова вновь пригласили пациента и взяли у него анализы, на этот раз с контрастной томографией. Все проверки говорили о том, что всё в порядке, но после обеда Гаврилов вновь начал жаловаться на боль в животе. Врачи хотели исключить риски расхождения швов, поэтому выполнили диагностическую лапароскопию, после которой хирург оставил специальные дренажи.

"После обеда опять появились жалобы на боли в животе. Так как мы понимаем специфику операции, мы должны исключить риски расхождения швов. Для этого проводится диагностическая лапароскопия. То есть нужно зайти в живот и посмотреть, что там", — объяснил Хайдаров.

На следующий день больной вновь почувствовал себя лучше, но только до ночи. В итоге было принято коллегиальное решение перевести пациента в другой медицинский центр с более широким набором медуслуг. Родственники с этим тоже были согласны. В момент перевода Гаврилов был в сознании, без температуры и тахикардии. Персонал клиники Хайдарова продолжал поддерживать связь и предлагал любую помощь.

В центре же ему вновь сделали лапароскопию и продолжили наблюдать за пациентом. Однако после очередного скачка температуры врачи заподозрили у него злокачественную гипотермию: при этом заболевании организм реагирует на раздражители резким увеличением температуры. Был предложен специальный препарат, купирующий болезнь.