"Попытка очернить": Адвокат Хайдарова отрицает, что хирург делал операцию умершему бизнесмену

Адвокат скандально известного хирурга Тимура Хайдарова Александр Добровинский рассказал другую версию трагедии в столичной клинике своего подзащитного. Он подчеркнул, что доктор не проводил бизнесмену и продюсеру Петру Гаврилову операцию по резекции желудка, после которой мужчина скончался.

"Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию. Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определён виновник, суд вынесет свой вердикт", — подчеркнул Добровинский в беседе с "Газетой.ru".

Адвокат назвал новости о случившемся очередной попыткой очернить звёздного хирурга. По мнению Добровинского, Хайдаров "не даёт никому покоя", а артистам не удалось развести его на деньги. Вероятно, адвокат имеет в виду певиц Славу и Любовь Успенскую, с которыми у доктора был серьёзный конфликт.