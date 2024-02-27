"Попытка очернить": Адвокат Хайдарова отрицает, что хирург делал операцию умершему бизнесмену
Адвокат Добровинский: Хирург Хайдаров не проводил операцию бизнесмену Гаврилову
Адвокат скандально известного хирурга Тимура Хайдарова Александр Добровинский рассказал другую версию трагедии в столичной клинике своего подзащитного. Он подчеркнул, что доктор не проводил бизнесмену и продюсеру Петру Гаврилову операцию по резекции желудка, после которой мужчина скончался.
"Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию. Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определён виновник, суд вынесет свой вердикт", — подчеркнул Добровинский в беседе с "Газетой.ru".
Адвокат назвал новости о случившемся очередной попыткой очернить звёздного хирурга. По мнению Добровинского, Хайдаров "не даёт никому покоя", а артистам не удалось развести его на деньги. Вероятно, адвокат имеет в виду певиц Славу и Любовь Успенскую, с которыми у доктора был серьёзный конфликт.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова. Отмечалось, что продюсер ушёл из жизни спустя 10 дней после резекции желудка. Предварительная причина — заражение крови после хирургического вмешательства. Родственники Гаврилова готовятся судиться с клиникой.