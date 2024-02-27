Бизнесмен умер после уменьшения желудка в клинике хирурга Хайдарова в Москве

В Москве бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов скончался после операции в клинике звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Как сообщает Mash, мужчина умер спустя 10 дней после резекции желудка.

По информации телеграм-канала, медики столичной клиники IQ Plastique провели Гаврилову операцию 17 февраля, но через три дня его состояние ухудшилось. Мужчина жаловался на тяжесть при дыхании, боль в области груди и живота, однако от госпитализации отказывался. Вскоре состояние бизнесмена стало критическим, он впал в кому и умер. Предварительно, причина смерти — заражение крови после проведённой операции.