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27 февраля, 14:50

Бизнесмен умер после уменьшения желудка в клинике хирурга Хайдарова в Москве

Пётр Гаврилов. Обложка © Telegram / Mash

Пётр Гаврилов. Обложка © Telegram / Mash

В Москве бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов скончался после операции в клинике звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Как сообщает Mash, мужчина умер спустя 10 дней после резекции желудка.

По информации телеграм-канала, медики столичной клиники IQ Plastique провели Гаврилову операцию 17 февраля, но через три дня его состояние ухудшилось. Мужчина жаловался на тяжесть при дыхании, боль в области груди и живота, однако от госпитализации отказывался. Вскоре состояние бизнесмена стало критическим, он впал в кому и умер. Предварительно, причина смерти — заражение крови после проведённой операции.

Родственники Гаврилова утверждают, что инфекцию могли передать во время операции в клинике Хайдарова, сейчас они готовятся судиться с медицинским учреждением. Сам звёздный хирург пока не комментировал ситуацию.

В клиниках пластического хирурга Хайдарова нашли грубые нарушения
В клиниках пластического хирурга Хайдарова нашли грубые нарушения

Ранее певица Слава, недовольная результатом пластики груди у Хайдарова, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а после этого попыталась разоблачить Филиппа Киркорова. Будто бы певец покрывает своего друга-врача, а на деле мучается от боли. К тому же ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий Хайдарова и создали инициативную группу. Среди недовольных его работой и певица Любовь Успенская. Стороны пытались примириться до судебных разбирательств, но из этого ничего не вышло. Позже Хайдаров заявил, что конфликт со Славой и Успенской полностью разрешён.

Наталья Исакова
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