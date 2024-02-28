В клинику звёздного хирурга Хайдарова пришли с обысками после смерти пациента
Тимур Хайдаров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Силовики пришли с обысками в клинику звёздного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique на Часовой улице в Москве. В медучреждение уже привезли его супругу Светлану Сильваши, она попала в объективы Mash.
Жена Хайдарова приехала в клинику на Часовой улице в Москве, где проходят обыски. Видео © Mash
Главное следственное управление СК по Москве организовало проверку по факту смерти бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова в частной клинике. Его на контроль взял лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Ранее стало известно, что бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова. Он скончался спустя 10 дней после резекции желудка. Предварительная причина — заражение крови после хирургического вмешательства. Родственники Гаврилова готовятся судиться с клиникой.