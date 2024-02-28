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28 февраля, 09:37

В клинику звёздного хирурга Хайдарова пришли с обысками после смерти пациента

Тимур Хайдаров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Тимур Хайдаров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Силовики пришли с обысками в клинику звёздного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique на Часовой улице в Москве. В медучреждение уже привезли его супругу Светлану Сильваши, она попала в объективы Mash.

Жена Хайдарова приехала в клинику на Часовой улице в Москве, где проходят обыски. Видео © Mash

Главное следственное управление СК по Москве организовало проверку по факту смерти бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова в частной клинике. Его на контроль взял лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Попытка очернить": Адвокат Хайдарова отрицает, что хирург делал операцию умершему бизнесмену
"Попытка очернить": Адвокат Хайдарова отрицает, что хирург делал операцию умершему бизнесмену

Ранее стало известно, что бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова. Он скончался спустя 10 дней после резекции желудка. Предварительная причина — заражение крови после хирургического вмешательства. Родственники Гаврилова готовятся судиться с клиникой.

Андрей Бражников
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