В клинику звёздного хирурга Хайдарова пришли с обысками после смерти пациента

Силовики пришли с обысками в клинику звёздного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique на Часовой улице в Москве. В медучреждение уже привезли его супругу Светлану Сильваши, она попала в объективы Mash.

Жена Хайдарова приехала в клинику на Часовой улице в Москве, где проходят обыски. Видео © Mash

Главное следственное управление СК по Москве организовало проверку по факту смерти бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова в частной клинике. Его на контроль взял лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.