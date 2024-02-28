СК завёл уголовное дело по факту смерти пациента клиники хирурга Хайдарова

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациента частной клиники хирурга Тимура Хайдарова спустя несколько дней после проведённой операции по уменьшению желудка. Об этом сообщили в столичном СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее смерть)", — уточняется в тексте.

Операция была проведена 16 февраля 2024 года, после выписки 35-летний пациент позже почувствовал себя плохо, впал в кому и умер, пояснили в ведомстве. В ближайшие дни будут назначены необходимые экспертизы, в самой больнице уже проводятся обыски, изымается документация.