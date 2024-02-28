СК завёл уголовное дело по факту смерти пациента клиники хирурга Хайдарова
Тимур Хайдаров. Обложка © VK / Тимур Хайдаров
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациента частной клиники хирурга Тимура Хайдарова спустя несколько дней после проведённой операции по уменьшению желудка. Об этом сообщили в столичном СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее смерть)", — уточняется в тексте.
Операция была проведена 16 февраля 2024 года, после выписки 35-летний пациент позже почувствовал себя плохо, впал в кому и умер, пояснили в ведомстве. В ближайшие дни будут назначены необходимые экспертизы, в самой больнице уже проводятся обыски, изымается документация.
Напомним, бизнесмен Пётр Гаврилов скончался после операции по уменьшению желудка, которую ему провели в клинике Тимура Хайдарова в Москве. По некоторым сведениям, причиной смерти стало заражение крови во время хирургического вмешательства. Сам Хайдаров пояснил, что пациент был выписан домой и почувствовал себя плохо только через три дня. Дополнительное обследование якобы никаких патологий не выявило. Хирург заверил, что клиника будет сотрудничать со следствием и помогать в поиске причин трагедии.