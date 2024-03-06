От сумы и до тюрьмы: Почему путь Ефремова стал уроком не только для него Дорога актёра Михаила Ефремова к раскаянию оказалась достаточно долгой и стала для многих селебов прививкой от звёздности. Как живёт и на что надеется известный артист в белгородской колонии. 5 марта, 21:41 Михаил Ефремов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, t.me / SHOT

4 марта в некоторых телеграм-каналах и СМИ прошла информация, что актёр Михаил Ефремов, попавший в места не столь отдалённые в сентябре 2020 года, может выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. Якобы стало известно, что его заявление на УДО уже было рассмотрено руководством колонии № 4 под Белгородом в городе Алексеевке и направлено в суд. Именно судья должен был решить, насколько актёр исправился и осознал вину. По закону на это отводится 20 дней.

Однако в тот же день УФСИН РФ по Белгородской области опровергло эту информацию. Как оказалось, журналисты поторопились, выдав желаемое за действительное. Но ошиблись они не сильно: формально в конце марта 2024 года Ефремов действительно сможет подать прошение на УДО. Дело в том, что он уже больше чем наполовину отбыл срок. В зачёт пошло и время, проведённое в следственном изоляторе "Водник". Надежда на скорую волю у актёра есть, однако надо учитывать, что год назад он уже подавал подобное прошение и тогда суд отклонил его. Так может случиться и на этот раз. Судья будет руководствоваться законом, характеристикой от администрации колонии, мнением потерпевшей стороны, сотрудников прокуратуры и состоянием здоровья заключённого.

Появилась информация, что в колонии Ефремов якобы получал взыскания, а это может стать причиной для отказа в УДО.

Как сидится Ефремову

Напомним, что в колонии Михаилу Ефремову поначалу пришлось трудно. Главной проблемой для творческого человека стал строгий режим. Актёры — по большей части "совы". Ефремов даже шутил, что ещё несколько лет — и он станет "жаворонком".

Михаил Ефремов в заключении. Фото © t.me / Светский хроник

Отмечалось, что окружающие относились к актёру доброжелательно, звали дядей Мишей. Дело в том, что колония специально предназначена для заключённых, отбывающих наказание в первый раз. К тому же актёр попал в отряд "Новый дом", который известен своим облегчённым режимом. Большую часть времени Ефремов проводил за работой в швейном цехе колонии, осваивал профессию швеи.

Сотрудники колонии отмечали, что он почти каждый день созванивался с супругой Софьей Кругликовой, списывался с друзьями. Говорили, что родные и друзья актёра присылали ему много посылок с домашними заготовками и сладостями. Однако большая часть до Ефремова так и не дошла. Дело в том, что заключённые имеют определённый лимит на посылки из дома.

В первое время артист лелеял мечты "заняться любимым делом" и открыть в колонии любительский театр. Однако руководство колонии освобождать его от работы не спешило, и у Ефремова просто не оставалось времени для театральных занятий. В общем, ему пришлось быть "как все", быть может, первый раз в жизни.

Известно, что в 2021 году Ефремов простыл и на какое-то время был освобождён от работы. Врачи подозревали коронавирус, но обошлось. Самому актёру болеть в колонии не понравилось, и он хотел поскорее выйти на работу: так время шло для него быстрее.

10 ноября 2023 года актёр отметил в колонии юбилей — шестидесятилетие. Без сладкого он в этот день не остался. Несмотря на то что проносить в колонию скоропортящиеся продукты нельзя, он имел возможность заказать торт через магазин колонии.

Как выяснилось, поклонники не забыли непутёвого актёра и в этот день завалили его открытками и письмами с поздравлениями. Морально артиста всячески поддерживали такие звёзды, как Гарик Сукачёв, Иван Охлобыстин и Василий Мищенко. Правда, единственное "праздничное" мероприятие, которое позволялось Ефремову правилами колонии, — это платный видеозвонок домой и беседа с женой и детьми. Их у артиста трое — Никита, Сергей и Николай. Ну а незадолго до юбилея у актёра было трёхдневное свидание с женой.

За что Ефремов сидит

Актёр Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В колонию актёр попал после резонансного ДТП, в которое попал в состоянии сильнейшего алкогольного и наркотического опьянения 8 июня 2020 года на Смоленской площади Москвы. Артист находился за рулём джипа "Гранд-Чероки", выехал на встречную полосу и врезался в автофургон Granta. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в клинике Склифосовского на следующий день.

Ефремов был задержан на месте, освидетельствован на предмет алкогольного и наркотического опьянения и сначала отпущен домой под подписку о невыезде. И это несмотря на то, что в его крови были обнаружены следы употребления кокаина, конопли и алкоголя. Когда Захаров умер, Ефремову было предъявлено обвинение по ч. 4 п. "а" ст. 264 УК РФ "Совершение ДТП, повлёкшее за собой смерть человека", и артиста посадили под домашний арест.

Дело вышло резонансным: пьянки Ефремова уже были известны на всю Россию, а его эпатажные выступления в Интернете снискали ему славу человека, крайне далёкого от народа. Артист не признал присоединение Крыма и выставлял в Сети ролики, высмеивающие Кремль. Поведение Ефремова на суде тоже не было достойным: он то признавал свою вину, то отрицал её, то отказывался давать показания. Адвокаты Ефремова нашли каких-то явно подставных свидетелей, которые старались отмазать артиста и давали показания, что он вообще не был за рулём, а находился на пассажирском сиденье. Дело дошло до того, что одному из адвокатов угрожало исключение из коллегии, а против второго хотели возбудить дисциплинарное дело. Но в конце концов Ефремов вину признал и 8 сентября выслушал приговор суда: восемь лет колонии общего режима.

Видимо, осуждённый тут же пожалел о признании и снова начал бороться с системой правосудия. А в этом случае речь шла именно о правосудии. Обжалование приговора привело к тому, что 22 октября 2020 года Московский городской суд смягчил приговор: срок сократили на полгода. 6 ноября артиста этапировали из СИЗО "Водник" в колонию № 4 Белгородской области. Но и в колонии Ефремов не оставлял надежды на пересмотр приговора и подавал кассацию, обосновывая её состоянием собственного здоровья и тем, что погибший якобы не был пристёгнут ремнём безопасности. На этот раз суд отказался смягчать приговор. В начале 2023 года Ефремов ходатайствовал о том, чтобы ему заменили лишение свободы принудительными работами, но ему опять было отказано. И надо признаться, отказано справедливо.

Любопытный факт: в колонии № 4, кроме Ефремова, сидели ещё две российские "звезды" — футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. После отбывания наказания их поведение изменилось, во всяком случае, теперь они предпочитают не попадать на страницы таблоидов. Хочется надеяться на то, что это произойдёт и с Ефремовым, и с некоторыми другими звёздами театра, кино и Интернета: им лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Признаки искреннего раскаяния у артиста есть, однако простить его должны в первую очередь родственники погибшего Сергея Захарова. А они не спешат это делать, и их понять можно. В 2021 году Ефремов написал письмо сыну погибшего водителя — Валерию Захарову. Текст был опубликован на одном из телеграм-каналов. Артист просил прощения и обещал помочь родственникам погибшего. "Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то весёлой профессии. Менять придётся очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил", — писал он в послании. Известно, что Валерий Захаров отреагировал на письмо отрицательно, что немудрено: пьяный Ефремов буквально прошёлся колёсами своего дорогого джипа по его семье.

Нужно ли выпускать из колонии Ефремова досрочно? 0 Нельзя, пусть сполна понесёт наказание за погибшего Можно уже отпустить, он осознал свою вину и раскаялся Можно перевести его на более мягкий режим, но пусть работает Я не слежу за жизнью Ефремова, мне всё равно, что с ним

Авторы Майя Новик