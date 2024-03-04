Белгородский УФСИН опроверг новость об обращении Ефремова с ходатайством об УДО

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области пока не подтверждает новости об обращении актёра Михаила Ефремова в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО). Артист отбывает срок за смертельное ДТП.

"Информация об обращении осуждённого Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности", — сказано на сайте УФСИН.