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4 марта, 14:31

Белгородский УФСИН опроверг новость об обращении Ефремова с ходатайством об УДО

Актёр Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёр Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области пока не подтверждает новости об обращении актёра Михаила Ефремова в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО). Артист отбывает срок за смертельное ДТП.

"Информация об обращении осуждённого Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности", — сказано на сайте УФСИН.

Ранее появилась информация о том, что Ефремову согласовали ходатайство об УДО. Адвокат Александр Добровинский передал предложение представителей артиста об освобождении родственникам погибшего в ДТП. Уточнялось, что документы для ходатайства готовятся.

Названа причина, по которой Ефремову, вероятно, откажут в УДО
Названа причина, по которой Ефремову, вероятно, откажут в УДО

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов на внедорожнике вылетел на встречную полосу в центре столицы и врезался в фургон, водитель которого — 57-летний Сергей Захаров — умер в больнице. Суд приговорил актёра к восьми годам лишения свободы, затем срок скостили до семи с половиной лет. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине, утверждает его коллега по цеху Иван Охлобыстин, Ефремов хотел участвовать в ней, однако был забракован из-за плохого здоровья. В феврале 2024 года стало известно, что представители актёра ведут с родственниками его жертвы переговоры об УДО.

Никита Осипов
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