Названа причина, по которой Ефремову, вероятно, откажут в УДО
SHOT: Ефремову могут отказать в УДО из-за двух полученных в ИК-4 взысканий
Михаил Ефремов. Обложка © Wikipedia / Дмитрий Рожков
Актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок за смертельное ДТП, вероятно, откажут в условно-досрочном освобождении (УДО). Как сообщает SHOT, причина — два взыскания, полученных в колонии.
По данным телеграм-канала, во время нахождения в ИК-4 в Белгородской области артист дважды нарушил правила и получил взыскания, которые влияют на характеристику заключённого. Именно они могут сыграть решающую роль в вопросе возможного УДО даже при наличии согласия со стороны родных погибшего в аварии Сергея Захарова.
Напомним, ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Адвокат Александр Добровинский передал предложение представителей актёра об УДО родственникам погибшего в ДТП. Окончательное решение о судьбе Ефремова примет Алексеевский суд Белгородской области. Документы туда пока не поступили.
Как сообщал Life.ru, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон, водитель которого — 57-летний Сергей Захаров — умер в больнице. Суд приговорил актёра к восьми годам лишения свободы, позднее срок скостили до семи с половиной лет. После начала спецоперации на Украине, утверждает его коллега по цеху Иван Охлобыстин, Ефремов хотел принять в ней участие, но был забракован из-за плохого здоровья. А в феврале 2024 года стало известно, что представители актёра ведут с родственниками его жертвы переговоры об УДО.