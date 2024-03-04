Названа причина, по которой Ефремову, вероятно, откажут в УДО

Актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок за смертельное ДТП, вероятно, откажут в условно-досрочном освобождении (УДО). Как сообщает SHOT, причина — два взыскания, полученных в колонии.

По данным телеграм-канала, во время нахождения в ИК-4 в Белгородской области артист дважды нарушил правила и получил взыскания, которые влияют на характеристику заключённого. Именно они могут сыграть решающую роль в вопросе возможного УДО даже при наличии согласия со стороны родных погибшего в аварии Сергея Захарова.