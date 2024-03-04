Михаил Ефремов скоро может выйти на свободу
SHOT: Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении
Отбывающий тюремный срок известный актёр Михаил Ефремов уже скоро может оказаться на свободе. Как рассказал SHOT адвокат Александр Добровинский, он передал предложение представителей актёра об условно-досрочном освобождении родственникам Сергея Захарова — жертвы ДТП, за которое он отбывает срок. Соответствующее ходатайство уже согласовано.
Окончательное решение о судьбе Ефремова примет Алексеевский суд Белгородской области. Документы туда пока не поступили.
Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. Его водитель — 57-летний Сергей Захаров — умер в больнице. Приговором суда актёр получил восемь лет лишения свободы, позднее срок "скостили" до семи с половиной лет. После начала спецоперации на Украине, утверждает его коллега по цеху Иван Охлобыстин, Ефремов хотел принять в ней участие, но был забракован из-за плохого здоровья. А в феврале 2024 года стало известно, что представители актёра ведут с родственниками его жертвы переговоры об условно-досрочном освобождении.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда