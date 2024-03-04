Михаил Ефремов скоро может выйти на свободу

Отбывающий тюремный срок известный актёр Михаил Ефремов уже скоро может оказаться на свободе. Как рассказал SHOT адвокат Александр Добровинский, он передал предложение представителей актёра об условно-досрочном освобождении родственникам Сергея Захарова — жертвы ДТП, за которое он отбывает срок. Соответствующее ходатайство уже согласовано.