Представители Ефремова ведут переговоры с семьёй погибшего в ДТП мужчины об УДО для актёра
SHOT: Ефремов в скором времени может выйти по УДО
Представители Михаила Ефремова ведут переговоры с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова насчёт возможности условно-досрочного освобождения (УДО) артиста. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.
Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с Михаилом Ефремовым. Видео © Telegram / SHOT
"Недавно ко мне обратились представители Ефремова с просьбой связаться с моими бывшими доверителями — семьёй Захаровых — и выяснить их позицию по поводу возможности Михаила Олеговича выйти на свободу по УДО. Мы с ними связались, и сейчас они решают, какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения, или нет", — сказал он в беседе с SHOT.
Добровинский отметил, что семья Захаровых не дала никакого ответа, так как пока ещё думает.
Как сообщал Life.ru, 8 сентября 2020 года Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Суд тогда приговорил его к восьми годам колонии общего режима. За время отбывания наказания Ефремов стал богаче на 80 миллионов рублей. От дяди-концертмейстера ему досталась пятикомнатная квартира на Тверской улице в Москве стоимостью около 50 миллионов рублей. А в конце прошлого года он стал счастливым обладателем трёшки на Олимпийском проспекте в Москве. Недвижимость досталась ему в наследство от покойного дяди, однако на неё претендовала и семья Громовых, которая почти 20 лет ухаживала за родственником актёра и рассчитывала обосноваться в центре столицы.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда