Представители Ефремова ведут переговоры с семьёй погибшего в ДТП мужчины об УДО для актёра

"Недавно ко мне обратились представители Ефремова с просьбой связаться с моими бывшими доверителями — семьёй Захаровых — и выяснить их позицию по поводу возможности Михаила Олеговича выйти на свободу по УДО. Мы с ними связались, и сейчас они решают, какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения, или нет", — сказал он в беседе с SHOT.

Как сообщал Life.ru, 8 сентября 2020 года Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Суд тогда приговорил его к восьми годам колонии общего режима. За время отбывания наказания Ефремов стал богаче на 80 миллионов рублей. От дяди-концертмейстера ему досталась пятикомнатная квартира на Тверской улице в Москве стоимостью около 50 миллионов рублей. А в конце прошлого года он стал счастливым обладателем трёшки на Олимпийском проспекте в Москве. Недвижимость досталась ему в наследство от покойного дяди, однако на неё претендовала и семья Громовых, которая почти 20 лет ухаживала за родственником актёра и рассчитывала обосноваться в центре столицы.