"Он многое переосмыслил": Охлобыстин надеется на скорое освобождение Ефремова по УДО

Российский и советский актёр театра и кино Михаил Ефремов очень изменился после смертельного ДТП, виновником которого стал. Этим в беседе с Лайфом поделился артист и общественный деятель Иван Охлобыстин. Актёр рассчитывает, что его друг и коллега скоро сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Охлобыстин рассказал о состоянии Ефремова и его шансах на УДО. Видео © LIFE

"Он мой кум. Я очень на это (выход Ефремова по УДО. — Прим. Лайфа) рассчитываю, я боюсь говорить что-либо, и Миша сам не очень хочет это обсуждать. Он в таком периоде внутреннего осознания, он замкнут. Ну можно понять, потому что это гигантский стресс. Ну, слава богу, жив, слава богу. Будем молиться. Что мы можем сделать? Никак повлиять на судебную систему мы не можем, посмотрим", — ответил он на вопрос о том, может ли Ефремов освободиться по УДО.

По мнению собеседника Лайфа, у отбывающего наказание актёра есть возможность вернуться к службе в театре "Современник", где тот проработал много лет, ведь Ефремов — профессионал высокого уровня. Кроме того, он наверняка посчитает своим долгом вернуть в культурном плане то, что задолжал обществу, хоть человеческую жизнь он возместить не сможет. Однако хорошие театральные актёры и режиссёры лишними не бывают, подчеркнул Охлобыстин.

Нынешний Ефремов уже совсем не такой, каким был, когда участвовал в проекте "Гражданин поэт" и критиковал российскую власть, заявил собеседник Лайфа, говоря о том, могут ли актёра привлечь за фейки и дискредитацию Правительства РФ сразу же после освобождения. По его словам, артист давно пересмотрел свою позицию.

"Он оказался среди простых людей, пострадавших так же, попавших в очень тяжёлую ситуацию. Он разделил их боль, они разделили его. Он наконец-то напрямую столкнулся с людьми, обычными людьми, представителями всех сословий, профессий. И он очень переосмыслил свою позицию. Я вообще не думаю, что он будет погружаться в какой-то социально-политический анализ, для него это очень болезненная тема. Но он очень изменился. Он очень хороший человек на самом деле, он верующий человек. И он никогда не сможет избавиться от этого гнёта случившегося с ним", — добавил общественный деятель.

По мнению Охлобыстина, трагический опыт Ефремова не сможет стать для него положительным в профессиональном плане, но может помочь в человеческом. Ведь каждый, кто волей-неволей оказался в подобной ситуации, перестраивает своё мировоззрение и себя самого.