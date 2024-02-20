Адвокат опроверг данные о покаянных письмах Ефремова семье погибшего водителя

Семья Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием артиста Михаила Ефремова, не получала никаких писем от последнего. Об этом заявил "Газете.ru" адвокат Александр Добровинский, комментируя слухи о "покаяниях" из мест лишения свободы.

По словам адвоката, это всего лишь слухи, вдова и сын Захарова не получают письма от Ефремова с раскаяниями и просьбой дать согласие на его условно-досрочное освобождение (УДО). Добровинский заявил, что находится последние несколько дней на связи с семьёй погибшего и поэтому знает из первых рук, что там происходит на самом деле.

"Маргарита Захарова сказала, что никаких писем они не получали и единственные люди, которые обратились к семье, — это друзья Михаила Ефремова. И обратились они через меня. Всё остальное — чьи-то очередные выдумки. Я даже подозреваю чьи", — пояснил Добровинский.