Адвокат опроверг данные о покаянных письмах Ефремова семье погибшего водителя
Адвокат Добровинский: Письма Ефремова семье погибшего водителя — чьи-то выдумки
Артист Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Семья Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием артиста Михаила Ефремова, не получала никаких писем от последнего. Об этом заявил "Газете.ru" адвокат Александр Добровинский, комментируя слухи о "покаяниях" из мест лишения свободы.
По словам адвоката, это всего лишь слухи, вдова и сын Захарова не получают письма от Ефремова с раскаяниями и просьбой дать согласие на его условно-досрочное освобождение (УДО). Добровинский заявил, что находится последние несколько дней на связи с семьёй погибшего и поэтому знает из первых рук, что там происходит на самом деле.
"Маргарита Захарова сказала, что никаких писем они не получали и единственные люди, которые обратились к семье, — это друзья Михаила Ефремова. И обратились они через меня. Всё остальное — чьи-то очередные выдумки. Я даже подозреваю чьи", — пояснил Добровинский.
Как сообщал Life.ru, 8 сентября 2020 года Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Суд тогда приговорил его к восьми годам колонии общего режима. За время отбывания наказания Ефремов стал богаче на 80 миллионов рублей. От дяди-концертмейстера ему досталась пятикомнатная квартира на Тверской улице в Москве стоимостью около 50 миллионов рублей. А в конце прошлого года он стал счастливым обладателем трёшки на Олимпийском проспекте в Москве. Недвижимость досталась ему в наследство от покойного дяди, однако на неё претендовала и семья Громовых, которая почти 20 лет ухаживала за родственником актёра и рассчитывала обосноваться в центре столицы. Позже сообщалось, что представители Ефремова ведут переговоры с семьёй насчёт возможности УДО артиста.