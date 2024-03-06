Орбакайте спряталась под капюшоном и сбежала из клуба в Москве через чёрный ход

Заслуженная артистка России, певица Кристина Орбакайте избежала общения с представителями прессы по окончании своего выступления в столичном баре Petter. Артистка покинула здание через чёрный ход, скрыла лицо под капюшоном и села в автомобиль сразу же, как только вышла на улицу, проигнорировав вопросы журналистов. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, выступление Орбакайте началось на несколько минут позже, чем планировалось, и продолжалось порядка часа. Все билеты, средняя стоимость которых около 15 тысяч рублей, продать не вышло — на концерт пришли примерно 70 человек. Несмотря на это, зрителям всё равно было тесно — зал был настолько маленький, что даже при неполной посадке пришлось сдвигать столы. Певица исполнила на сцене хит своей мамы — Аллы Пугачёвой — "Позови меня с собой", а ещё не обошлось без технических накладок: во время выступления у неё отключился микрофон.