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4 марта, 08:35

"Всё состоится": Орбакайте с раздражением отреагировала на вопрос Life.ru об отмене своих концертов

Кристина Орбакайте опровергла информацию об отмене своих концертов

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте утверждает, что ни о какой массовой отмене её ближайших концертов речь не идёт. В беседе с SHOT певица заявила, что у неё "всё состоится".

Нервная Кристина Орбакайте опровергла массовую отмену своих концертов. Видео © SHOT

"У меня всегда всё состоится", — сказала она.

От дальнейшей беседы певица отказалась. Не стала она комментировать и свои отношения с Аллой Пугачёвой. К слову, в Москву Орбакайте приехала в роскошном вагоне класса гранд империал, где в распоряжении певицы была даже собственная ванная комната.

В подобном купе Кристина Орбакайте приехала в Москву. Фото © LiveJournal / olegfrolov

В подобном купе Кристина Орбакайте приехала в Москву. Фото © LiveJournal / olegfrolov

Фото © LiveJournal / olegfrolov

Фото © LiveJournal / olegfrolov

Пентхаусы в Майами и Нью-Йорке: Как обустроилась на Западе Кристина Орбакайте
Пентхаусы в Майами и Нью-Йорке: Как обустроилась на Западе Кристина Орбакайте

Напомним, Кристина Орбакайте уже давно проживает с семьёй в США, а в Россию она возвращается лишь для концертов или встреч с поклонниками. Ранее вскрылась даже точная цена, за которую артистку можно "выдернуть" из Штатов, — пять миллионов рублей. Тем временем на родине её концерты массово отменяют, чего уже добились, например в Красноярске, Иркутске и Владивостоке. А там, где артистка всё-таки выступает, не обходится без курьёзов: 2 декабря 2023 года она чуть не свалилась со сцены, а на последнем — всё-таки упала. Несмотря на факты, в беседе с Life.ru она упорно утверждала, что никуда не уезжала и живёт в России.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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