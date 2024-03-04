"Всё состоится": Орбакайте с раздражением отреагировала на вопрос Life.ru об отмене своих концертов
Кристина Орбакайте опровергла информацию об отмене своих концертов
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте утверждает, что ни о какой массовой отмене её ближайших концертов речь не идёт. В беседе с SHOT певица заявила, что у неё "всё состоится".
Нервная Кристина Орбакайте опровергла массовую отмену своих концертов. Видео © SHOT
"У меня всегда всё состоится", — сказала она.
От дальнейшей беседы певица отказалась. Не стала она комментировать и свои отношения с Аллой Пугачёвой. К слову, в Москву Орбакайте приехала в роскошном вагоне класса гранд империал, где в распоряжении певицы была даже собственная ванная комната.
В подобном купе Кристина Орбакайте приехала в Москву. Фото © LiveJournal / olegfrolov
Фото © LiveJournal / olegfrolov
Напомним, Кристина Орбакайте уже давно проживает с семьёй в США, а в Россию она возвращается лишь для концертов или встреч с поклонниками. Ранее вскрылась даже точная цена, за которую артистку можно "выдернуть" из Штатов, — пять миллионов рублей. Тем временем на родине её концерты массово отменяют, чего уже добились, например в Красноярске, Иркутске и Владивостоке. А там, где артистка всё-таки выступает, не обходится без курьёзов: 2 декабря 2023 года она чуть не свалилась со сцены, а на последнем — всё-таки упала. Несмотря на факты, в беседе с Life.ru она упорно утверждала, что никуда не уезжала и живёт в России.