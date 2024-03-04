"Всё состоится": Орбакайте с раздражением отреагировала на вопрос Life.ru об отмене своих концертов

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте утверждает, что ни о какой массовой отмене её ближайших концертов речь не идёт. В беседе с SHOT певица заявила, что у неё "всё состоится".

Нервная Кристина Орбакайте опровергла массовую отмену своих концертов. Видео © SHOT

"У меня всегда всё состоится", — сказала она.

От дальнейшей беседы певица отказалась. Не стала она комментировать и свои отношения с Аллой Пугачёвой. К слову, в Москву Орбакайте приехала в роскошном вагоне класса гранд империал, где в распоряжении певицы была даже собственная ванная комната.

В подобном купе Кристина Орбакайте приехала в Москву. Фото © LiveJournal / olegfrolov