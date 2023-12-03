Вернувшаяся в Россию Орбакайте чуть не свалилась со сцены в Москве
MK.ru: Певица Кристина Орбакайте выступила в Москве и чуть не упала на сцене
Певица Кристина Орбакайте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k
Вернувшаяся в Россию певица Кристина Орбакайте уже успела выступить в Москве и едва не свалилась со сцены во время выступления, пишет МК.ru.
По данным издания, вчера, 2 декабря, певица принимала участие в финальном гала-концерте "Песня года". Наблюдавшие за этим зрители рассказали журналистам, что дочь Примадонны за время своего отсутствия на родине ничуть не изменилась, но за кулисами была очень сосредоточенной.
Как выяснилось, вернувшаяся в Россию знаменитость едва не рухнула со сцены во время своего выступления, о чём пожаловалась сразу же по возвращении за кулисы.
"Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!" — заявила возмущённая артистка, зайдя за кулисы.
Певица Кристина Орбакайте хоть и сбежала в США, однако для российской аудитории она была не против выступить и ранее. Летом стало известно, что закрытый концерт для жителей России она готова дать за 50 тысяч евро. Это почти пять миллионов рублей.