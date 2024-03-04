Упавшая на сцене Орбакайте после концерта заявила, что живёт в России
SHOT: Певица Кристина Орбакайте заявила, что никуда не уезжала и живёт в России
Певица Кристина Орбакайте. Обложка © SHOT
Певица Кристина Орбакайте после концерта в петербургском БКЗ "Октябрьский", который запомнился не только песнями исполнительницы, но и её падением, в беседе с SHOT сообщила, что якобы никуда не уезжала и живёт только в России.
Певица Кристина Орбакайте после концерта в петербургском БКЗ "Октябрьский". Видео © SHOT
"Я здесь живу", — заявила Орбакайте на вопрос журналистов, надолго ли она вернулась в Россию.
Разговор продлился недолго: охранники певицы тут же стали оттеснять корреспондента, чтобы тот не задавал "провокационные вопросы".
Напомним, певица Кристина Орбакайте проживает с семьёй в США. В Россию она приезжает на концерты и для встреч с поклонниками. Летом сообщалось, что исполнительница готова выступить на корпоративе в РФ за пять миллионов рублей. 2 декабря прошлого года Орбакайте принимала участие в финальном гала-концерте "Песня года", где едва не свалилась со сцены. Однако беда не миновала певицу на прошедшем в Санкт-Петербурге концерте: она запуталась в платье и всё-таки упала.