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3 марта, 21:09

Упавшая на сцене Орбакайте после концерта заявила, что живёт в России

SHOT: Певица Кристина Орбакайте заявила, что никуда не уезжала и живёт в России

Певица Кристина Орбакайте. Обложка © SHOT

Певица Кристина Орбакайте. Обложка © SHOT

Певица Кристина Орбакайте после концерта в петербургском БКЗ "Октябрьский", который запомнился не только песнями исполнительницы, но и её падением, в беседе с SHOT сообщила, что якобы никуда не уезжала и живёт только в России.

Певица Кристина Орбакайте после концерта в петербургском БКЗ "Октябрьский". Видео © SHOT

"Я здесь живу", — заявила Орбакайте на вопрос журналистов, надолго ли она вернулась в Россию.

Разговор продлился недолго: охранники певицы тут же стали оттеснять корреспондента, чтобы тот не задавал "провокационные вопросы".

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Концерт Кристины Орбакайте отменили ещё в одном российском городе

Напомним, певица Кристина Орбакайте проживает с семьёй в США. В Россию она приезжает на концерты и для встреч с поклонниками. Летом сообщалось, что исполнительница готова выступить на корпоративе в РФ за пять миллионов рублей. 2 декабря прошлого года Орбакайте принимала участие в финальном гала-концерте "Песня года", где едва не свалилась со сцены. Однако беда не миновала певицу на прошедшем в Санкт-Петербурге концерте: она запуталась в платье и всё-таки упала.

Анатолий Симоненко
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