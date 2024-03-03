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3 марта, 20:04
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Орбакайте запуталась в платье и рухнула на сцене во время концерта в Петербурге

Певица Кристина Орбакайте упала на сцене во время концерта в Санкт-Петербурге

Певица Кристина Орбакайте, которая не так давно вернулась в Россию, сегодня дала концерт в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Без казусов выступление не прошло: артистка запуталась в платье и упала на сцене. Видео инцидента публикует телеграм-канал "Mash на Мойке".

Певица Кристина Орбакайте упала на сцене во время концерта в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

Так, во время исполнения одной из песен Орбакайте уверенной походкой шла по сцене, облачившись в длинную бесформенную мантию. Именно таким нарядам в своё время отдавала предпочтение её мать — Алла Пугачёва, но в данном случае платье сыграло злую шутку с певицей: она запуталась в подоле и рухнула на сцену, после чего схватилась за лодыжку.

К этому моменту песня подходила к концу, чем и воспользовалась исполнительница: вставать она не стала, а продолжала лежать на сцене и ждать, пока к ней подойдут танцоры и поднимут её. Пострадала ли Орбакайте, неизвестно.

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Аналогичный инцидент произошёл с Орбакайте в начале декабря прошлого года. Тогда она сразу же отправилась давать концерт Москве и едва не свалилась со сцены во время выступления.

Обложка ©

t.me / Кристина Орбакайте

Оксана Попова
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