Жители Усть-Ижоры сорвали планы администрации погулять на концерте Орбакайте

Администрация посёлка Усть-Ижора в Санкт-Петербурге потратила из бюджета почти миллион рублей и купила 300 билетов на концерт Кристины Орбакайте в БКЗ "Октябрьский". Чиновникам захотелось погулять под песни "Перелётная птица" и "Губки бантиком" на фоне массовой отмены выступлений её запланированного тура, сообщает Mash .

В беседе с корреспондентом Mash чиновники подтвердили, что действительно хотели организовать себе небольшой праздник 3 марта, однако затею пришлось отменить. Их планы вызвали большое недовольство среди местных жителей, которые обо всём узнали. При этом сотрудники концертного зала "Октябрьский" сообщили, что никакой информацией об отмене не обладают и выступление состоится в соответствии с планом.