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1 марта, 12:59

Жители Усть-Ижоры сорвали планы администрации погулять на концерте Орбакайте

Mash: Администрация Усть-Ижоры купила билеты на концерт Орбакайте за 1 млн рублей

Певица Кристина Орбакайте. Обложка © VK / Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте. Обложка © VK / Кристина Орбакайте

Администрация посёлка Усть-Ижора в Санкт-Петербурге потратила из бюджета почти миллион рублей и купила 300 билетов на концерт Кристины Орбакайте в БКЗ "Октябрьский". Чиновникам захотелось погулять под песни "Перелётная птица" и "Губки бантиком" на фоне массовой отмены выступлений её запланированного тура, сообщает Mash.

В беседе с корреспондентом Mash чиновники подтвердили, что действительно хотели организовать себе небольшой праздник 3 марта, однако затею пришлось отменить. Их планы вызвали большое недовольство среди местных жителей, которые обо всём узнали. При этом сотрудники концертного зала "Октябрьский" сообщили, что никакой информацией об отмене не обладают и выступление состоится в соответствии с планом.

Пентхаусы в Майами и Нью-Йорке: Как обустроилась на Западе Кристина Орбакайте
Пентхаусы в Майами и Нью-Йорке: Как обустроилась на Западе Кристина Орбакайте

Ранее Life.ru сообщал о том, что концерт Орбакайте во Владивостоке, который был запланирован на 19 марта, отменили. Инициатива исходила от организаторов мероприятия и представителей концертного зала Fesco Hall, где предполагалось выступление. До этого концерты певицы отменили в Красноярске и Иркутске, кроме того, не состоятся мероприятия в Сибири.

Юрий Лысенко
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