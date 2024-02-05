Кристина Орбакайте отменила гастрольный тур по Сибири после срыва сразу трёх концертов
Организаторы объявили об отмене гастрольного тура Кристины Орбакайте по Сибири
Кристина Орбакайте. Обложка © Orbakaite.ru
Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по Сибири отменяется, концерты в Братске и Новосибирске постигла та же участь, что и шоу в Улан-Удэ, Красноярске и Иркутске. Об этом сообщил организатор концертов артистки Оганнес Тухманян.
"Мы отменили концерты в Братске 10 марта на сцене "Братск-Арта" и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме учёных... Надеемся, что в следующий раз нам удастся провести все концерты в городах Сибири", — высказался Тухманян в беседе с ТАСС.
Ранее активисты организации "Боевое братство" Бурятии потребовали отменить концерты певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ. По их мнению, люди, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать получать общественное одобрение. Запланированное на 13 марта шоу отменили. Сегодня стало известно об отмене концертов Орбакайте в Красноярске и Иркутске.