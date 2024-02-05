Регион

Уведомления отключены

5 февраля, 06:59
3337

Кристина Орбакайте отменила гастрольный тур по Сибири после срыва сразу трёх концертов

Организаторы объявили об отмене гастрольного тура Кристины Орбакайте по Сибири

Кристина Орбакайте. Обложка © Orbakaite.ru

Кристина Орбакайте. Обложка © Orbakaite.ru

Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по Сибири отменяется, концерты в Братске и Новосибирске постигла та же участь, что и шоу в Улан-Удэ, Красноярске и Иркутске. Об этом сообщил организатор концертов артистки Оганнес Тухманян.

"Мы отменили концерты в Братске 10 марта на сцене "Братск-Арта" и в Новосибирске 8 и 9 марта во Дворце культуры железнодорожников и в Доме учёных... Надеемся, что в следующий раз нам удастся провести все концерты в городах Сибири", высказался Тухманян в беседе с ТАСС.

Пугачёва и Галкин* станцевали на концерте Орбакайте в Израиле
Пугачёва и Галкин* станцевали на концерте Орбакайте в Израиле

Ранее активисты организации "Боевое братство" Бурятии потребовали отменить концерты певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ. По их мнению, люди, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать получать общественное одобрение. Запланированное на 13 марта шоу отменили. Сегодня стало известно об отмене концертов Орбакайте в Красноярске и Иркутске.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Кристина Орбакайте
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров